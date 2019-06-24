Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

«Мы объединили наши лучшие продукты - полная гибкость и безлимитный интернет. Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.

Теперь клиенты могут выбрать только то, что им действительно нужно. Например, 156 минут и 10 Гб или 324 минуты и безлимитный интернет», - комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Линейка доступна для подключения с 24 июня 2019 года.

Гибкая линейка минут и интернета от Yota

СПРАВКА

Yota - российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.