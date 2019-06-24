2019-06-24T16:02:07+03:00
Общество

Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

В Твери Yota запускает первую на рынке гибкую линейку связи, позволяющую выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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«Мы объединили наши лучшие продукты - полная гибкость и безлимитный интернет. Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.

Теперь клиенты могут выбрать только то, что им действительно нужно. Например, 156 минут и 10 Гб или 324 минуты и безлимитный интернет», - комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Линейка доступна для подключения с 24 июня 2019 года.

Гибкая линейка минут и интернета от Yota

Гибкая линейка минут и интернета от Yota

СПРАВКА

Yota - российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета.Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

ИСТОЧНИК KP.RU

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