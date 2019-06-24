Новые окна, чтобы дети вернулись домой из приюта

Дети надеются, что в этот-то раз они обязательно услышат заветное: «Собирайтесь, мы едем домой!» Братьям и сестрам даже дожидаться исполнения заветной мечты приходится порознь: трое старших живут в детском доме, а младшие – в СРЦ.

Не было дня, чтобы мама Анастасия не звонила, и ни одного выходного без ее приезда. Как же получилось, что милая и надежная женщина без вредных привычек решилась на такой шаг? История банальна до боли: мужу и отцу надоела ответственность за семью, с легким сердцем он отправился играть роль ребенка в дом собственной матери – без забот, обязательств и работы. Предприятие, где работала Анастасия, закрылось – и семья лишилась дохода. Если раньше небольшой зарплаты хватало на еду, одежду и мизерные накопления для замены окон, то теперь денег не стало совсем. Окна продолжали вываливаться, никакая монтажная пена не могла удержать их на месте, покупать еду стало не на что – и Анастасия, чтобы дети не голодали и холодали, приняла тяжкое решение, ведь быть родителем означает брать на себя ответственность и ставить нужды детей на первое место.

Как рвут ее сердце постоянные просьбы детей поскорее забрать их домой, знает только она: ее любимые, ухоженные ребятишки были для Анастасии настоящей отдушиной после предательства мужа и тяжелого ежедневного быта, и их благополучие всегда было для нее в приоритете. Анастасия устроилась на новую работу, выплатила долги по коммуналке – теперь в доме есть свет, делает косметический ремонт. Устроить детей в детдом легче, чем их оттуда забрать, и на этом пути старые рамы стали огромным препятствием: в дом, где от сырости на стенах не держатся обои и гуляют сквозняки, органы опеки детей не вернут.

Копить 70 тысяч рублей на замену окон в одиночку Анастасии придется очень долго, даже со всеми подработками и жесточайшей экономией. И детям остается только скучать, плакать и надеяться, что совсем скоро они снова будут жить с мамой.

Давайте не оставим эту семью один на один с бедой! Все вместе мы можем заменить окна и помочь маме завершить ремонт, чтобы новый учебный год для ребят начинался возвращением в родной дом, а их детство проходило рядом с мамой, которая старается изо всех сил сделать их жильё тёплым и уютным!

Благотворительный фонд «Константа» открыл сбор помощи для этой семьи. Вы тоже можете помочь, отправив SMS со словом «константа» пробел сумма пожертвования (цифрами) на короткий номер 3443. Подробная информация на сайте фонда: constanta-fund.ru.

Публикация подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.