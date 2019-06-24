На Калининской АЭС началась промышленная эксплуатация энергоблока №4 на мощности 104%

Соответствующее разрешение - изменение к условиям действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 на уровне мощности 104% - выдала 20 июня 2019 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В ходе производственного совещания с оперативным персоналом, которое состоялось в этот же день, главный инженер атомной станции Александр Дорофеев отметил: «Эксплуатация энергоблока №4 КАЭС на уровне мощности 104% проводится в соответствии с отраслевой «Программой увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС Концерна «Росэнергоатом». Она направлена на улучшение технических характеристик оборудования, что напрямую связано с повышением безопасности и устойчивости работы энергоблока. И для реализации этой программы еще на этапе опытно-промышленной эксплуатации был выполнен целый комплекс работ по обоснованию безопасности работы реакторной установки на повышенной мощности и экологической безопасности».

Он подчеркнул, что повышение мощности энергоблоков на российских АЭС – это отраслевой инвестпроект, который охватывает все отечественные атомные станции и не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

В ходе совещания также были озвучены основные задачи на предстоящее полугодие, стоящие перед персоналом предприятия. К ним относятся - обеспечение безопасной и устойчивой работы КАЭС, выполнение диспетчерского графика нагрузок и годовой выработки электроэнергии в объеме 30 090 млн кВтч. Всего за текущий год энергоблоками КАЭС выработано 13 778 млн кВтч электроэнергии. План по выработке электроэнергии выполняется на 101,6%.

В текущем году на Калининской АЭС начнется масштабная модернизация энергоблока №1, в рамках которой в ходе планового капитального ремонта будет выполнена модернизация электро-технического оборудования (ЭТО), замена статора турбогенератора и кабельного хозяйства энергоблока, смонтирована автоматизированная система радиационного контроля (АСРК), будет проведен капитальный ремонт реакторной установки и турбоагрегата.

Отметим, что повышение мощности энергоблоков АЭС - это общепризнанная мировая практика, реализованная в ряде стран.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.