В Тверской области до 2021 года будет установлено 100 фельдшерско-акушерских пунктов

Установка и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит выполнить поручение Президента РФ и существенно повысить доступность и качество медицинской помощи на селе, считают в правительстве региона.

Развитие сети ФАПов в Тверской области идет высокими темпами. В 2018 году на средства федерального и регионального бюджетов построен и установлен 61 быстровозводимый фельдшерско-акушерский пункт. Это самый высокий показатель среди регионов. Всего в России в прошлом году было построено 200 ФАПов.

- Повышение доступности здравоохранения, особенно для жителей сельских территорий, является для нас приоритетом, – подчеркнули в правительстве Тверской области.

Новые ФАПы открываются в населенных пунктах, где проживают более 100 человек и расстояние до ближайшего медицинского учреждения составляет более 5 километров.

ФАПЫ оснащены жилыми блоками для фельдшеров и необходимым оборудованием. Также в регионе закуплено 5 мобильных комплексов с флюорографами для ранней диагностики онкозаболеваний, приобретены 6 передвижных медицинских комплексов, 28 автомобилей скорой медицинской помощи. Проведён ремонт в 66 учреждениях здравоохранения.

Завершается строительство новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери, проектная документация на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы получила положительное заключение госэкспертизы.

В правительстве Тверской области подчеркнули, что вся работа по модернизации и развитию инфраструктуры здравоохранения в регионе велась и ведется в полном соответствии с действующим законодательством.