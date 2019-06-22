Лучшая память павшим - хорошо работать и учиться: Ветеран Иван Кладкевич первым зачерпнул «Горсть памяти» в Твери

В День Памяти и скорби, 22 июня, Тверь присоединилась к Всероссийской патриотической акции «Горсть памяти». По всей стране, в каждом её регионе, ровно в полдень у мест воинских захоронений и на море, там, где гибли на войне советские корабли, собрались люди, чтобы зачерпнуть горсть земли или воды.

Горсти поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых сил России, в парке «Патриот» в Подмосковье.

В Твери горсть земли зачерпнули на Смоленском воинском захоронении. На церемонию приехали заместитель главы города Твери Людмила Хоменко, военный комиссар города Твери Сергей Подлужный и председатель Тверского городского Совета ветеранов Генрих Левкович. Рядом с ними в первом ряду стояли ветераны Великой Отечественной войны - Иван Евгеньевич Кладкевич и Антонина Филипповна Гордеева.

Слева - направо: Иван Евгеньевич Кладкевич, Генрих Левкович и Людмила Хоменко.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Двадцать второго числа был такой же солнечный день. Я помню его как сегодня. Я помню, как мы, 16-летние мальчики и девочки, встречали воинов идущих на фронт, и кричали: "Мы пойдём с вами!". Я помню как мы зачерпывали стаканчики морса и дарили их солдатам, - рассказал Иван Евгеньевич. - Давайте почтим память отдавших свои жизни. Лучшей памятью им будет, если все будут хорошо работать и хорошо учиться, знать свою историю!

Иван Евгениевич первым зачерпнул горсть земли со Смоленского захоронения и опустил её в солдатский кисет. Остальные гости наполнили его до верха. Вместе с горстями воды и земли со всех уголков России и иностранных государств, где есть захоронения советских воинов, тверская земля отправится в Подмосковье, чтобы навсегда сохранить память о защитниках Родины, павших в боях Великой Отечественной войны.

Тверь присоединилась к патриотической акции "Горсть памяти"Фото: Виктория ТУШКОВА

Вслед за Иваном Кладкевичем остальные почётные гости церемонии зачерпнули по небольшой горсти землиФото: Виктория ТУШКОВА

Отсюда была взята земля, ставшая "Горстью памяти"Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь присоединилась к патриотической акции "Горсть памяти"Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь присоединилась к патриотической акции "Горсть памяти"Фото: Виктория ТУШКОВА