Качество ремонта дорог Твери проверили независимые эксперты

В Твери продолжается ремонтная кампания в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом из объектов – на участке улицы Хромова в Заволжье – работы завершены на этой неделе. 20 июня независимыми лабораториями произведён отбор проб асфальта, чтобы проверить качество покрытия.

Работы на улице Хромова были завершены с опережением графика. В четверг, 20 июня, две независимые организации по контролю качества взяли вырубки для определения качества асфальтового покрытия. На первом этапе все материалы проверяют на соответствие нормативам по толщине покрытия – не менее 6 см. По данным показателям вопросов у специалистов не возникло. Далее вырубки направляются в лаборатории, где их качество проверят с помощью различных испытаний. По результатам исследования будет организована приёмочная комиссия и в случае положительного решения дорогу примут в эксплуатацию.

Кроме того, до конца июня будет проведён День качества. В рамках мероприятия представители ФКУ Упрдор «Россия», Дорожного фонда Тверской области, администрации города и контролирующих организации будут проверять качество выполнения работ на различных этапах и на разных объектах, следить за соответствием асфальта нормам по температуре, составу и т.д.

- На данный момент конкурсные процедуры по определению подрядчика проведены по всем объектам. Работы ведутся на улицах Орджоникидзе, Хрустальная, Паши Савельевой, Освобождения, Рябеевском шоссе. В ближайшее время к ремонту приступят на проспекте Победы и на Октябрьском проспекте – там планируется завершить все работы до начала реконструкции Бурашевского путепровода, чтобы не создавать дополнительных проблем в движении транспорта, - поясняют в администрации Твери.