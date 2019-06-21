Глава парламента Твери принял участие в Первом российско-китайском форуме

Организаторы мероприятия – Союз российских городов и Ассоциация городов Китайского народного общества дружбы. Это первый форум, на котором собрались представители муниципалитетов для обсуждения вопросов, связанных с развитием городов. Шаги по расширению сотрудничества с китайскими партнерами по линии муниципальных образований поддерживает Министерство иностранных дел РФ - 2018-2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Глава Тверской городской думы Евгений Пичуев принял участие в пленарном заседании и в работе секции по инвестиционной привлекательности городов. 26 июня исполняется 25 лет с момента заключения договора об установлении побратимских связей между Тверью и китайским городом Инкоу.

В последние два года состоялись визиты делегации Инкоу в Тверь в рамках празднования Дня города и в формате бизнес-миссии. Во время пребывания в Твери иностранные партнеры знакомились с социально-экономическим потенциалом города, посетили предприятия «Тверской завод коммунального машиностроения», «Норд - Авто», «Техношина», «ТЭФКО-сервис» и обменялись бизнес-контактами.

Представители тверского делового сообщества в свою очередь получили возможность прямого диалога с потенциальными партнерами в Китае. В июле ожидается очередной визит делегации Инкоу, запланирована широкая деловая программа, нацеленная на установление новых деловых контактов. В настоящий момент интерес к сотрудничеству с предприятиями Китая по экспорту и импорту продукции выразили ЗАО «Хлеб», ООО «Тверская фабрика печати», ООО «Морозовские традиции», ООО «Тверьстроймаш». Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность ответного визита в город Инкоу для обсуждения дальнейшего торгово-экономического сотрудничества.

- Мы готовы развивать отношения и с другими городами Китая и приложим максимум усилий, чтобы сотрудничество было всесторонним и взаимовыгодным. Уверен, что сегодня, когда, по словам Президента РФ Владимира Путина, российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, межмуниципальное сотрудничество двух стран может стать серьезной опорой для стратегического партнерства наших государств, - отметил в своем выступлении Евгений Пичуев.