Итоги "Прямой линии" с Президентом РФ: В эфире были подняты темы, важные для Тверской области

20 июня состоялась «Прямая линия» с Президентом России, в ходе которой Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы жителей, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, международной обстановки. Во время трансляции губернатор Тверской области Игорь Руденя, как другие руководители регионов, находился на видеосвязи с Президентом.

По итогам «Прямой линии» Игорь Руденя прокомментировал общение главы государства с россиянами. Губернатор отметил, что Владимир Путин поднял важные для Тверской области темы.

«Прямая линия» началась с обсуждения национальных проектов, которые Президент назвал реперными точками развития экономики. Для Правительства Тверской области реализация национальных проектов в экономике, инфраструктуре, социальной сфере – это абсолютный приоритет. Президент уделил большое внимание росту доходов граждан и отметил, что главная цель национальных проектов – через развитие экономики и производительности труда обеспечить рост качества жизни людей», - сказал Игорь Руденя.

Во время «Прямой линии» были затронуты вопросы, которые особенно волнуют население – качество и доступность здравоохранения, поддержка семей, обеспечение комфортной городской среды, мусорная реформа, развитие сельского хозяйства, поддержка малого и среднего бизнеса.

Губернатор подчеркнул - эти направления находятся в центре внимания Правительства области, по каждому из них идёт работа как в ходе реализации национальных проектов, так и в рамках государственных программ Тверской области.

«Материалы «Прямой линии» с Президентом будут проанализированы Правительством Тверской области, предложения и инициативы главы государства будут учитываться в ходе стратегического планирования и текущей работы исполнительной власти совместно с депутатским корпусом и муниципалитетами нашего региона», - подвел итог Игорь Руденя.