Общественники Твери будут снимать пробы с городских дорог

Основным пунктом повестки дня на заседании комиссии Общественной палаты города Твери по развитию города, городскому хозяйству и экологии 19 июня значился дорожный ремонт. Ждали доклада чиновников горадминистрации, ответственных за дороги.

- Мы хотим узнать, все ли конкурсы проведены, если нет - почему. Есть к администрации и чисто практическое предложение: там, где ремонт уже завершён, члены комиссии хотят побывать и оценить качество проведённых работ, - поделился с журналистами перед началом заседания председатель комиссии Анатолий Николаев.

Ответ перед общественниками предстояло держать начальнику отдела Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Олегу Сергееву.

В своём десятиминутном докладе он заверил: все идёт по плану. К слову, на дорогах города в этом сезоне должна развернуться крупнейшая за последние годы ремонтная кампания - отремонтировать предстоит 33 км дорог. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории областного центра уже воплощается в жизнь. В начале июня работы стартовали в Московском районе.

Олег Сергеев презентовал общественникам графики ремонта: на участке Хромова-Паши Савельевой работы уже завершены. На Хрустальной ремонт ведётся. А вот Благоева-Горького - этот участок только проторгован. Сейчас идёт заключение договора с подрядчиком. И так далее по списку.

Члены комиссии доклад заслушали. Потом были вопросы как общие: а успеют ли с ремонтом до «белых мух»? (чиновник заверил – постараются) Так и частные. Так, например, Светлана Макарова поинтересовалась, будет ли ремонт тротуара на путепроводе, ведущем в поселок им. Крупской. Там вскоре начнётся ремонт проезжей части. А как же тротуар? Олег Сергеев пояснил - его тоже отремонтируют, но позже.

Член комиссии Ваха Дударов достал телефон и показал фотографии чиновнику. Перед его домом ремонт дороги сделали плохо. Мало того, на зеленой травке газона чернели кучи снятого и забытого дорожниками покрытия. Олег Сергеев, заверил - он в курсе ситуации. Работа по устранению нарушений на этом участке ведётся.

Уже в конце текущей недели представители горадминистрации отправятся на отремонтированные участки с инспекцией- будет снятие проб.

Общественники попросили: мы тоже поедем, хотим проконтролировать.

Горадминистрация была не против.