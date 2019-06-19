О детской площадке, Речном и не только

Всякий депутат должен знать свой электорат и ходить ножками по округу. А народ должен знать своего депутата в лицо и по фамилии и в случае возникновения проблем к нему обращаться. Но тверской народ от депутатов далек – на выборы ходим плохо, о чем свидетельствуют низкие цифры явки на выборах разных уровней. Так что единицы на округе знают, кто же представляет их интересы в думе города.

Плохо это, ведь депутат – представитель народа и должен проблемы народные решать.

Жарким днем 18 июня в классе на первом этаже школы №1, что на Пролетарке, депутатский прием на избирательном округе №11 проводил Владимир Родионов. В помощь ему в качестве тяжелой артеллерии приехал председатель гордумы Евгений Пичуев. В списке записавшихся - Вера Кузнецова и Анна Маркова из частного сектора на Спартака. Активные пенсионерки знают своего депутата и по фамилии и в лицо, причем помнят депутатов разных созывов.

- Я про Речной хотела Путину звонить! Что ж вокзал так и будет разрушенный стоять, - негодовала одна из дам, перед началом приема обращаясь к Евгению Пичуеву.

- Это ваше гражданское право обратиться к президенту, - поддержал глава гордумы. Отметил, вопрос с Речным так просто не решить, но власти над этим работают.

Потом разговор перешел к проблемам на округе. Пенсионерки хотели знать, когда будет строительство тротуара на улице Спартака, а на улице 1-е Пески появится детская площадка.

Депутаты заверили, что как только будет решён комплексной реконструкции улицы Спартака, тротуар строить и начнут. По детской площадке долго обсуждали – загвоздка в том, кто возьмет ее на баланс - будет поддерживать в надлежащем состоянии, убирать территорию, красить. Уличные комитеты такой готовности не выразили.

- Мы можем найти финансирование и ее установить, но через год ее нужно будет красить, приводить в порядок. Кто это будет делать? – озвучил Владимир Родионов.

Депутат предложил наиболее приемлемый вариант: установить игровой комплекс, а также спортивные тренажеры для подростков на стадионе имени Вагжанова. Средства можно выделить из депутатского фонда, а на баланс возьмет МБУ «Объединенная дирекция стадионов», которая и обслуживает эту территорию.

Женщины так же спросили не возможно ли сделать так, чтоб прочистка канализации велась по запланированному графику, как, к примеру, обслуживание газа идет. Депутаты ответили: нет, только в случае возникновения засоров коммунальщики приезжают и чистят. А так – необходимо заключать договор с подрядной организацией на обслуживание.

Потом долго спорили по районным проблемам – к примеру, как привести в порядок стадион на улице Арсения Степанова.

В это время другой записавшийся Юрий Сычев ждал своей очереди у двери кабинета.

- Ну скоро они там? –нервничал он. – А вы не знаете, что там у Фонда капремонта за проблема с заменой лифтов, - спросил он меня.

- Не знаю, я не депутат.

Про Фонд вопрос в повестке дня не значился, у депутатов мужчина планировал узнать о судьбе строительства ливневки на пересечении переулка Трудолюбия и улицы Учительской. Здесь каждый раз после проливных дождей появляется настоящее море. Вода потом постепенно уходит под землю. А там уже она добирается до труб теплоснабжения, которые от постоянного пребывания в воде - постоянно прорывает. Так за зиму у них отключали отопление 21 раз. Вопросом строительства ливневой канализации на этом участке некоторое время назад городская власть была озабочена и даже, по словам жителя, за 2 млн. рублей была сделана проектно-сметная документация. Но воз и ныне там, а тем временем скоро истечет срок действия документации.

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев предложил проработать вопрос о включении финансирования этого объекта в бюджет города, суммы затрат достаточно невелики, однако решение этого вопроса смогло бы уменьшить большое количество дополнительных трат. Таких как неоднократный ремонт сетей, восстановление покрытия в местах разрывов, а жители смогли бы зимой жить без отключений тепла.

ВАЖНО!

Записаться на личный прием к депутату от вашего округа можно на сайте Тверской городской думы http://www.tverduma.ru в разделе «Общественная приемная». На сайте так же размещен график приема депутатов на текущий месяц.