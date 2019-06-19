2019-06-19T15:16:34+03:00
Общество

В МФЦ в Тверской области можно будет оплатить ЖКХ и получить номер на авто

В Правительстве региона обсудили, как развивать сеть многофункциональных центров
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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За ходом заседания журналисты традиционно наблюдают в пресс- центреЗа ходом заседания журналисты традиционно наблюдают в пресс- центреФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Как развивать сеть многофункциональных центров предоставления гос и муниципальных услуг в регионе — главный вопрос повестки дня заседания регионального правительства 18 июня. Докладчик по теме министр экономического развития Иван Егоров. Говорил быстро, слайды мелькали один за другим. Министра никто не перебивал и не останавливал.

Из доклада стало ясно — в этом направлении есть над чем работать. Показатели по этой отрасли у региона по ЦФО не лидирующие.

Сейчас по области работает 33 филиала МФЦ, в планах расширение сети — новые Центры в ближайшее время заработают в Красном Холме, Лесном, Молоково, Пеново, Фирово.

Так же филиалы центров ждет ребрендинг — на слайдах министр представил новое оформление и даже мобильный модуль МФЦ. Внутри все будет выполнено только промышленными материалами, а то во многих центрах уже и ремонт нужен, а это расходы бюджета. Были б сразу промматериалы — не пришлось бы ремонтировать.

В рамках развития сети, основными целями, по мнению министра, являются, создание комфортной среды для граждан и повышение эффективности работы персонала. Последний будет повышать квалификацию и слушать тренинги.

В планах улучшения работы: во всех филиалах должны появиться банкоматы, чтоб посетителям удобно было не только деньги снимать, но и услуги ЖКХ оплачивать. В районах сокращаются МРЭО, в МФЦ можно будет оформить но номера на машину.

Что до Твери, то в областной столице филиалы МФЦ сейчас сконцентрированы в центре, в планах — пойти в спальные районы. В этом году Центры появятся в Крупском, Южном, Пролетарском районе. Причем разместятся МФЦ в торговых центрах «Айсберг» и «Этажи».

- Аренду платить не придется, только коммунальные услуги. Для торговых центров нахождение на их территории МФЦ — выгодно, - пояснил министр.

В планах так же покрыть все помещения МФЦ бесплатным Wi-Fi.

- В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определённые в майских указах Президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери – в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах – с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток, - подвёл черту под рассмотрением вопроса Игорь Руденя.

Так будет выглядеть модульный МФЦ Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Так будет выглядеть модульный МФЦФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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