21 июня в Твери стартует фестиваль польских фильмов «Висла». Фестиваль проводится в России фондом «Поддержка» при помощи Минкульта РФ на протяжении двенадцати лет. В Твери в этом году фестиваль отметит 5-летний юбилей.

«Висла» откроется 21 июня в 18.00 в досуговом центре «Мир» (ул. Можайского, д.63) драмой Лукаша Гжегожека «Дочь тренера», рассказывающей о конфликте отцов и детей, и завышенных амбициях родителей по отношению к своим детям, которые зачастую губительны.

22 июня досуговый центр «Мир» представит зрителям два фильма, каждый из которых так или иначе связан с темой Второй мировой войны. В 14.00 — фильм «Оборотень», его действие происходит летом 1945 года. Для восьмерых детей, освобождённых из лагеря Гросс-Розен, среди лесов в заброшенном дворце был создан временный детский дом. Опекуном становится двадцатилетняя Ханка, тоже бывшая узница. После ужасов лагеря герои медленно восстанавливают остатки потерянного детства, но скоро кошмар к ним возвращается, потому что в окрестных лесах рыскают одичавшие лагерные волкодавы... В 16.00 будет показана историческая драма «Камердинер», посвящённая судьбе маленького человека в период между двумя мировыми войнами и в самом начале Второй мировой войны.

23 июня, в воскресенье в 14.00, можно увидеть лёгкую комедию «Юлиуш», о рассеянном и добродушном учителе рисования, постоянно попадающем в нелепые ситуации из-за своего не в меру активного отца-пенсионера.

25 и 26 июня в 19.00 в студии дизайна «Холмакс» (ул. Брагина, 2) пройдут фестивальные показы, организованные совместно с образовательным проектом «Рельсы». Каждый из показов будет проходить в формате киноклуба и предваряться короткой вводной лекцией. Так, например, 25 июня перед фильмом «Помилование» Яна Якуба Кольского можно будет послушать лекцию организатора фестиваля «Висла», культуролога Анастасии Каменской. Лекция под названием «Холодная война, которой не было» расскажет о запутанной ситуации в восточной Европе после второй мировой войны. Само же «Помилование» стало призёром конкурсной программы фестиваля «Висла» с формулировкой «за осмысление сложного времени через глубоко личную историю».

26 июня зрителей ожидает показ документального фильма о закулисье профессиональной художественной гимнастики «За пределом» и лекция киноведа Светланы Еланской «Документалка: правда или вымысел?» Для того, чтобы попасть на эти сеансы, желающим необходимо зарегистрироваться на сайте www.therails.cc

28 июня, в день закрытия фестиваля зрителей снова приглашают в ДЦ «Мир». В 16.00 будет показана картина «Как собака с кошкой». Фильм основан на действительных фактах. Полная ироничного юмора история семьи, с её конфликтами и соперничеством, но в то же время не лишённая и подлинной близости. Фильм «Как собака с кошкой» оказался призёром конкурсной программы «Вислы» этого года. Он получил приз с формулировкой за «любовь к людям и деликатность высказывания».

В 18.00 28 июня пройдёт специальный показ ко Дню молодёжи. Будут показаны фильмы студентов Факультета радио и телевидения Силезского университета в Катовице, - уточняют в администрации Твери.

Вход на фестивальные показы бесплатный.