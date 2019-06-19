2019-06-19T22:02:09+03:00
Общество

В Горсаду Твери можно бесплатно позаниматься йогой и гимнастикой

Заниматься могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки
Алина ПЕТРОВА
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Заниматься гимнастикой в Горсаду - одно удовольствие. Фото: пресс-служба администрации ТвериЗаниматься гимнастикой в Горсаду - одно удовольствие. Фото: пресс-служба администрации Твери
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В конце июня в Городском саду стартуют бесплатные оздоровительные занятия. В них могут принять участие все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Занятия будут проводить на лужайке справа от центрального входа под руководством опытных сертифицированных представителей регионального союза специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья». Такими занятиями организаторы хотят привлечь жителей города к активному и здоровому образу жизни.

Занятия начнутся с 25 июня. Расписание:

- вторник с 10.00 до 11.00 – «Комплекс оздоровительных гимнастик»

- среда с 10.00 до 11.00 – «Тибетская гимнастика»

- четверг с 12.00 до 12.45 – «Детская йога»

- четверг с 18.30 до 19.30 – «Скандинавская ходьба».

- Поскольку все занятия проводятся под открытым небом, расписание может варьироваться при неблагоприятных погодных условиях. Об изменениях сообщат в группе Вконтакте Городского сада и администрации Твери, - уточняют в пресс-службе администрации Твери.

На занятия рекомендуется приходить в свободной одежде и удобной обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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