18 и 19 июня в Твери проходит Спартакиада среди городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в рамках ХХХ Всероссийского олимпийского дня.

- Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, выявление сильнейших команд, - поясняют в администрации города.

Организаторами состязания выступили: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики», автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Радуга»

В Спартакиаде участвуют мальчики и девочки до 12 лет включительно. Сформированы смешанные команды по 10 человек.

В первый день Спартакиады участников ждали «Веселые старты» на воде, каждому спортсмену была дана возможность преодолеть дистанцию 25 метров при помощи различного инвентаря: плавательной доски, надувного матраса, спасательного круга;

Завтра, 19 июня, «Веселые старты» будут проходить в спортивном зале. Торжественное открытие соревнований в 10.30 в АНО ФКиС «Радуга» (пр-т Победы, д. 39).