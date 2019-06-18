2019-06-18T22:39:06+03:00
Общество

В Твери проходит Спартакиада среди городских оздоровительных лагерей

Цель - пропаганда здорового образа жизни
Алина ПЕТРОВА
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18 и 19 июня в Твери проходит Спартакиада среди городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в рамках ХХХ Всероссийского олимпийского дня. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, выявление сильнейших команд. Организаторы - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики», автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Радуга» В Спартакиаде участвуют мальчики девочки до 12 лет включительно. Сформированы смешанные команды по 10 человек. В первый день Спартакиады участников ждали «Веселые старты» на воде, каждому спортсмену была дана возможность преодолеть дистанцию 25 метров при помощи различного инвентаря: плавательной доски, надувного матраса, спасательного круга; Завтра, 19 июня, «Веселые старты» будут проходить в спортивном зале. Торжественное открытие соревнований в 10.30 в АНО ФКиС «Радуга» (пр-т Победы, д. 39). фото: пресс-служба Администрации Твери18 и 19 июня в Твери проходит Спартакиада среди городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в рамках ХХХ Всероссийского олимпийского дня. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, выявление сильнейших команд. Организаторы - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики», автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Радуга» В Спартакиаде участвуют мальчики девочки до 12 лет включительно. Сформированы смешанные команды по 10 человек. В первый день Спартакиады участников ждали «Веселые старты» на воде, каждому спортсмену была дана возможность преодолеть дистанцию 25 метров при помощи различного инвентаря: плавательной доски, надувного матраса, спасательного круга; Завтра, 19 июня, «Веселые старты» будут проходить в спортивном зале. Торжественное открытие соревнований в 10.30 в АНО ФКиС «Радуга» (пр-т Победы, д. 39). фото: пресс-служба Администрации Твери
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18 и 19 июня в Твери проходит Спартакиада среди городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в рамках ХХХ Всероссийского олимпийского дня.

- Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, выявление сильнейших команд, - поясняют в администрации города.

Организаторами состязания выступили: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики», автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Радуга»

В Спартакиаде участвуют мальчики и девочки до 12 лет включительно. Сформированы смешанные команды по 10 человек.

В первый день Спартакиады участников ждали «Веселые старты» на воде, каждому спортсмену была дана возможность преодолеть дистанцию 25 метров при помощи различного инвентаря: плавательной доски, надувного матраса, спасательного круга;

Завтра, 19 июня, «Веселые старты» будут проходить в спортивном зале. Торжественное открытие соревнований в 10.30 в АНО ФКиС «Радуга» (пр-т Победы, д. 39).

ИСТОЧНИК KP.RU

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