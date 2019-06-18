Афиша с 20 по 24 июня в Твери: Фестиваль каши, Бакунинские чтения и польское кино

Июнь - это не только время завершения творческих сезонов, но и время старта самых разнообразных фестивалей. Один из них - Фестиваль каши, который пройдет в регионе уже в третий раз.

Также в ближайшие дни - продолжения Летнего джазового фестиваля, Бакунинские чтения, юбилей Юрия Визбора и... многое другое.

ФЕСТИВАЛИ

Каша в Кашине

В Кашине вот уже седьмой раз соберутся лучшие кашевары и любители русской кухни. А главной кашей в этом году станет манная. Гости смогут попробовать не только любимую всеми детьми СССР «кашу-малашу», сваренную по советским ГОСТам, но и вершину кулинарного искусства наших предков, тоже манку - сложнейшую гурьевскую кашу.

Профессиональные рестораторы, домохозяйки и все желающие поборются за кубок кулинарного конкурса «Кашевар года». Конкурс разместится у подножия главной сцены и будет похож на настоящий кулинарный городок, где будут установлены урны для всенародного голосования.

Фестиваль откроется карнавальным шествием кашеваров. На центральной сцене гостей ждет «Music kasha» - музыкальная программа в стиле этно, фолк, джаз, классической музыки. Угоститься и купить фермерские продукты можно будет на «Улице городов и регионов». Развить свои навыки ремесленника, слепить горшочек для каши - в «Слободе мастеров», где все время праздника будут проводиться мастер-классы по народным художественным промыслам.

На территории фестиваля пройдет квест «Горшочек вари!» На площадке «Русская чайная деревни Митино» можно выпить чай из самовара и познакомиться с коллективом «Жар-птица». Помериться силой, поиграть в тверские рюхи, примерить настоящую кольчугу эпохи средневековья гости смогут на площадке «Богатырская каша». Тут же пройдут мастер-классы по русским, белорусским, кельтским народным и классическим танцам. Будет работать селфи-зона, где можно сфотографироваться и с живым горшочком каши.

Также в Центре культуры и ремесел «Домъ крестьянина» пройдет интерактивная программа для всех желающих «Каша из топора». В Музее каши и кашинских традиций - экскурсии домового Василича. А в Кашинском краеведческой музее - экскурсии по экспозиции.

Городской сад Кашина 23 июня с 11:00 — 17:00.

Главной кашей в этом году станет манная. Фото: из архива фестиваля

"Висла"

С 21 по 28 июня Тверь в пятый раз примет фестиваль польских фильмов «Висла».

«Висла» откроется 21 июня в 18.00 в досуговом центре «Мир» (ул. Можайского, д.63) драмой Лукаша Гжегожека «Дочь тренера».

22 июня досуговый центр «Мир» представит зрителям два фильма, каждый из которых так или иначе связан с темой Второй мировой войны. В 14.00 — фильм «Оборотень», действие которого происходит летом 1945 года. В 16.00 будет показана историческая драма «Камердинер», посвящённая судьбе маленького человека в период между двумя мировыми войнами и в самом начале Второй мировой войны.

Подробная программа здесь.

Вход на показы свободный

ПРАЗДНИКИ

«Бакунинские чтения»

«Бакунинские чтения» приурочены к 165-летию создания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. В этом году их тема - «Тверской край в истории медицины и милосердного служения».

21 июня в Славянском зале библиотеки им. А.М. Горького пройдет научно-краеведческая конференция, на которой с научными докладами выступят музейные работники Севастополя, Санкт-Петербурга, ученые и краеведы из Москвы и Твери.

22 июня в усадьбе Екатерины Бакуниной Казицыно (где она основала амбулаторию для крестьян), расположенной в Поведском Поречье, в Торжокском районе, состоится массовый народный праздник «Встречи на Поведи». В рамках мероприятия запланирована просветительская и культурная программа.

Начало в 11:00.

22 июня в усадьбе Екатерины Бакуниной Казицыно пройдет народный праздник. Фото: из архива Романа Манилова

ТЕАТР

«Тверь - Тверь»

Спорная постановка вновь пройдет в Твери. В театре о ней рассказывают так: «Это не традиционный документальный спектакль. Оставаясь в рамках этических принципов документалистики, мы решили соединить несколько форм: документальную, музыкальную и кинематографическую.

Рискнув отойти от привычной эстетики, мы обнаружили в реальной речи реальных людей поэзию, музыкальный потенциал. Часть документов парадоксально становится музыкой, часть - художественно переосмысленным текстом, что-то остается дословным и неизменным.

Тверь - парадоксальный город: романтика упадка здесь переплетается с едкой социальной критикой, сермяжная правда - с мудростью неудачников, настоящее - с великим прошлым. Мы попытались осмыслить этот парадокс и сделать честный спектакль, в сущности, о глубокой любви, которая почему-то зачастую выглядит как отчуждение».

ТЮЗ

22 июня в 17:00.

В этом сезоне фестиваль пройдет заключительный раз. Фото: Геометрия

«Прыгучий мышонок»

Маленький Мышонок спешит все узнать. Но самая заветная цель - увидеть священные горы. На пути к своей мечте придется ему многим пожертвовать, но только так сможет он приблизиться к цели и доказать, что он достоин считаться Взрослым.

Маленькие зрители не только познакомятся с легендой индейцев Северной Америки, но и увидят настоящие танцы, услышат этнические песни и живую музыку, почувствуют истинный дух этого народа.

ТЮЗ

21 июня в 10:30.

Маленькие зрители познакомятся с легендой индейцев Северной Америки. Фото: ТЮЗ

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

20 июня 18:30 - В рамках Летнего джазового фестиваля! «Romantic jazz», Francesca Tandoi Trio в составе: Франческа Тандои (фортепиано, вокал, Италия), Виктор Шестак (бас), Петр Ившин (барабаны).

В программе: оригинальные пьесы в стиле джаз-мейнстрим, джазовые стандарты.

Летний джазовый фестиваль продолжается. Фото: из архива Тверской филармонии

К юбилею Юрия Визбора

Встреча-концерт «От третьего лица. Юрий Визбор. Монологи со сцены» будет посвящен 85-летнему юбилею Юрия Визбора. Встреча состоит из двух отделений.

В первом - Максим Хмызов-Ченцов, поэт, бард, автор поэтических книг и сборников из Волгограда, проведет юбилейный вечер и сыграет моноспектакль «Юрий Визбор. От третьего лица».

Во втором отделении прозвучат песни барда в исполнении Максима Хмызова-Ченцова, Елизаветы Рысенковой, Татьяны Винокуровой.

Клуб «Биг Бен», ул. Брагина, 2.

20 июня в 19:00.

Отчетник Академии современного классического балета

Мероприятие будет жанрово разнообразным. Программу концерта составляют различные танцевальные стили: от классического балета до зажигательного джаза, от колоритного модерна до чарующего восточного танца, от романтичного контемпа до ритмичного хип-хопа.

Дворец творчества детей и молодежи, проезд Дарвина, 3.

21 июня в 18.30.

Будет красиво! Фото: из архива Академии современного классического балета

ВЫСТАВКИ

«Дары с верхневолжских берегов»

Впервые за последние 40 лет собрана столь масштабная экспозиция изделий народных художественных промыслов Тверской области. Посетители увидят работы предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области. В одной экспозиции соединились утонченные работы мастериц знаменитого золотошвейного промысла, керамическая посуда и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьба и роспись по дереву и многое другое.

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной ТОДНТ

По 29 июня. (Возрастное ограничение 6+)