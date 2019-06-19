«Нашествие-2019» в Тверской области: цены на билеты, паркинг и проживание

До старта юбилейного "Нашествия-2019" совсем немного времени, но купить билеты еще возможно.

Билеты категорий «Входной», «Fan» и «Vip» обойдутся по цене соответственно 1900, 4650 и 10000 рублей. А вот категория «SuperVip» уже распродана.

Что же включает в себя категория билета:

Входной - 1900 рублей. Доступ в общую зону, где располагаются сцены «Ультра» и «Наше 2.0». Fan - 5500 рублей. Дает вход на территорию перед главной сценой. Vip - 11 тысяч рублей. Кроме всего прочего вход на территорию с улучшенной инфраструктурой (лаунж-зона с кондиционерами и обогревателями, отдельный палаточный городок с дорожками и освещением, бесплатные душевые с горячей водой). Также этот билет включает в себя расширенные возможности, например, специальную ночную программу. Как купить билет Электронный: Быстрая покупка билетов через интернет с оплатой банковской картой и доставкой на электронную почту.

Фирменный: Коллекционные фирменные билеты продаются в кассах фестиваля.

Корпоративный: Билеты для юридических лиц и особые условия для больших компаний. Билеты с доставкой: Коллекционные фирменные билеты с доставкой по Москве. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон. Что касается проживания, то для гостей «Нашествия» на поле организуют четыре палаточных городка: Свердловск, Москва, Ленинград и Ленинград-Vip. В каждом есть бесплатные туалеты и умывальники, а также платный душ. Здесь можно установить свою палатку (ее размеры не должны превышать 500х300х250 см) или взять на прокат. Сбор за палатку составляет от 2900 до 5500 рублей, в зависимости от выбранного городка. Для автомобилей работает сразу несколько парковок. Стоимость паркинга - 2000 руб.

О том, какие рок-исполнители будут зажигать на "Нашествии" и как развлечься на территории феста, читайте здесь.