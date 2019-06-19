2019-06-18T07:20:32+03:00
Звезды

«Нашествие-2019» в Тверской области: цены на билеты, паркинг и проживание

Проживание и билеты на "Нашествие-2019" на любой вкус и кошелек
Татьяна РУМЯНЦЕВА
Поделиться:
На нашествии будет четыре палаточных городка.На нашествии будет четыре палаточных городка.Фото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

До старта юбилейного "Нашествия-2019" совсем немного времени, но купить билеты еще возможно.

Билеты категорий «Входной», «Fan» и «Vip» обойдутся по цене соответственно 1900, 4650 и 10000 рублей. А вот категория «SuperVip» уже распродана.

Что же включает в себя категория билета:

Входной - 1900 рублей. Доступ в общую зону, где располагаются сцены «Ультра» и «Наше 2.0». Fan - 5500 рублей. Дает вход на территорию перед главной сценой. Vip - 11 тысяч рублей. Кроме всего прочего вход на территорию с улучшенной инфраструктурой (лаунж-зона с кондиционерами и обогревателями, отдельный палаточный городок с дорожками и освещением, бесплатные душевые с горячей водой). Также этот билет включает в себя расширенные возможности, например, специальную ночную программу. Как купить билет Электронный: Быстрая покупка билетов через интернет с оплатой банковской картой и доставкой на электронную почту.

Фирменный: Коллекционные фирменные билеты продаются в кассах фестиваля.

Корпоративный: Билеты для юридических лиц и особые условия для больших компаний. Билеты с доставкой: Коллекционные фирменные билеты с доставкой по Москве. При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон. Что касается проживания, то для гостей «Нашествия» на поле организуют четыре палаточных городка: Свердловск, Москва, Ленинград и Ленинград-Vip. В каждом есть бесплатные туалеты и умывальники, а также платный душ. Здесь можно установить свою палатку (ее размеры не должны превышать 500х300х250 см) или взять на прокат. Сбор за палатку составляет от 2900 до 5500 рублей, в зависимости от выбранного городка. Для автомобилей работает сразу несколько парковок. Стоимость паркинга - 2000 руб.

О том, какие рок-исполнители будут зажигать на "Нашествии" и как развлечься на территории феста, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нашествие-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Твери появится школа Юрия Башмета
«Лето во Дворце» проходит в Тверской областной картинной галерее
II этап Всероссийского фестиваля-конкурса соберет в Твери 96 лучших любительских коллективов страны
На стройплощадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области забили больше 1000 свай
Два снаряда времен войны обезвредили в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Врачи детской областной больницы проведут приём маленьких пациентов из семи районов Тверской области
Прибавку в 441 рубль получили более 50 тысяч пенсионеров в Тверской области
В Твери женщину из-за возраста не взяли работать офис-менеджером
Резервные ЕГЭ по литературе и географии состоялись в Тверской области
В Тверской области ищут парня, который вышел из торгового центра и пропал
Кинолог с собакой помогли найти пропавшего мужчину в Тверской области
В Тверской области женщина прятала на складе более 12 тысяч бутылок "паленого" алкоголя
Житель Тверской области прятал в гараже подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков
В Тверской области проверят систему оповещений
Вандалы разломали качели для инвалидов-колясочников в Твери
В Твери мужчина умер у ворот реабилитационного центра
Пожарные тушат здание заброшенной школы в Твери
У мужчины отняли телефон на улице в Твери
В Тверской области мужчина съехал в кювет на угнанной машине
Жителю Твери пришлось выплатить 1,4 млн. рублей по кредиту, чтобы улететь в отпуск
Женщину, которая в Твери упала под "Сапсан", обвиняют в убийстве ребенка
Жителей Твери и области приглашают на "Бакунинские чтения"
На трассе М10 в Тверской области потушили условный пожар
Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области
На трассе в Тверской области легковушка сбила лося
Жителей Тверской области приглашают на службу в пожарный отряд
Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области найдено 12 медальонов