Калининская АЭС признана одной из лучших атомных станций России

По итогам конкурса предприятию присвоено почетное второе место среди 10 атомных станций страны.

Победители конкурса определялись на основе 12 основных и девяти дополнительных показателей, касающихся таких сфер деятельности, как безопасность, эффективность работы и технического обслуживания, состояние физической защиты, охрана окружающей среды. Балаковская и Билибинская АЭС стали обладателями первого и третьего мест дивизионального конкурса соответственно.

В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России. КлнАЭС выдала в Объединенную энергосистему Центра 35 млрд 187 млн 652 тыс. кВтч электроэнергии. Достигнут коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 100,42 %, что превышает российские показатели КИУМ для АЭС с аналогичными энергоблоками.

Реализованы важнейшие производственные задачи, направленные на обеспечение ядерной, радиационной, экологической безопасности: перевод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 3 на мощности 104%, подготовка к продлению срока эксплуатации блока № 1, получение положительного заключения государственной экологической экспертизы на эксплуатацию энергоблока № 4 на мощности 104%.

Калининская атомная станция вошла в число лучших АЭС Концерна «Росэнергоатом» по культуре безопасности. Предприятие продемонстрировало наибольшую динамику и прогресс в области культуры безопасности.

Кроме того, в 2018 году Калининская АЭС признана экологически образцовой организацией Госкорпорации «Росатом», названа Лучшим экологически ответственным предприятием атомной отрасли, одержав победу в XIV Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России».

В области социальной политики атомная станция была признана лучшей в номинации конкурса Общественной палаты РФ «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации (среди организаций ЗАТО и городов АЭС)».

Справочно:

Конкурс «Лучшие атомные станции по итогам года» проводится ежегодно для выявления, поощрения и распространения положительного опыта АЭС - призеров конкурса. Он направлен на реализацию миссии Концерна «Росэнергоатом» по обеспечению потребителей электрической и тепловой энергией при гарантии безопасности - высшего приоритета в деятельности российских атомных станций.