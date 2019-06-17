Работники Калининской АЭС стали призерами IV Чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2019

С 7 по 11 июня 2019 года на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» соревновались более 1200 участников и экспертов, представляющих свыше 80 предприятий и опорных вузов «Росатома». Соревнования проходили в 31-й профессиональной компетенции.

В состав команды Электроэнергетического дивизиона вошли 16 работников Калининской АЭС и четыре работника ООО «Калининская АЭС - Сервис». Они боролись за звание лучших в четырех компетенциях.

Победителями в компетенции «Охрана труда» стали ведущий инженер по эксплуатации химического цеха Андрей Никитин и эксперт Елена Зарипова (заместитель начальника отдела охраны труда).

Победители в компетенции "Охрана труда"

В компетенции «Технологические системы энергетических объектов» второе место заняли инженеры по организации эксплуатации и ремонта реакторного цеха-1 Алексей Леонов (участник) и Николай Вернов (эксперт).

Лучшими водителями спецавтомобиля стали работники ООО «Калининская АЭС - Сервис» Евгений Чернобровин (водитель) и эксперт Руслан Шуршаков (начальник автоколонны).

Награждение лучших водителей спецавтомобиля

Победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет (включительно) получат возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech - Российском национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Для справки:

AtomSkills - это отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики WorldSkills. Его организаторами выступили Госкорпорация «Росатом» и Академия «Росатома». Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для «Росатома» профессий.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.