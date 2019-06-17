2019-06-17T10:32:10+03:00
Общество

16 недобросовестным потребителям может быть отключена горячая вода

«Тверская генерация» напоминает о необходимости своевременной оплаты за текущее потребление горячего водоснабжения, а также за ранее потребленную тепловую энергию.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ООО "Тверская генерация"ООО "Тверская генерация"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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На днях запланировано отключение горячей воды шестнадцати недобросовестным абонентам, которые не оплатили услуги более чем на 2 миллиона рублей.

ООО «Тверская генерация» напоминает о необходимости своевременного проведения оплаты за текущее потребление горячего водоснабжения, а также за ранее потребленную тепловую энергию.

В случае неоплаты ресурсоснабжающая организация имеет полное право начать процедуру ограничения подачи тепловой энергии и теплоносителя согласно Федеральному закону № 190 «О теплоснабжении» и Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 808.

Компания информирует, что в связи с неоплатой стоимости потребленных услуг за апрель месяц текущего года к отключению на 18 и 19 июня запланировано 16 абонентов с общей суммой задолженности более 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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