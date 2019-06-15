Магазины Твери штрафуют за отсутствие касс

14 июня сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города совместно с представителями межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ №10 по Тверской области провели рейд по выявлению нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

В рамках рейда был проверен ряд торговых точек в Московском районе города. В результате выявлены два индивидуальных предпринимателя, нарушавшие законные требования к применению кассовых аппаратов.

В каждом проверяемом объекте потребительского рынка сотрудниками производилась контрольная закупка. По итогам одной из них участникам рейда не был выдан кассовый чек, что является нарушением налогового законодательства. По факту нарушения был составлен акт, предприниматель-нарушитель вызван в инспекцию ФНС. В соответствии с частью 6 статьи 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях ему может грозить наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Владелец магазина, расположенного в доме № 3 по улице Индустриальной совершил более серьезное нарушение. В принадлежащей ему торговой точке кассового аппарата не было в принципе. Факт торговли без применения контрольно-кассовой техники был зафиксирован в акте по итогам контрольной закупки. Нарушитель также уведомлен о необходимости явки в инспекцию ФНС – в соответствии с частью 2 статьи 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф за подобное нарушение составляет не менее десяти тысяч рублей. Если же налоговые органы зафиксируют аналогичное нарушение повторно, то при крупных объёмах торговли без кассы предпринимателю грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отдел потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери предостерегает горожан от приобретения товаров у предпринимателей, в нарушение закона работающих без кассового аппарата.

Совместные рейды по контролю за применением контрольно-кассовой техники будут продолжены.