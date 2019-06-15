Фестиваль «Здоровая Россия» пройдет в Твери

16 июня в Твери пройдёт фестиваль памяти ветерана боевых действий Дмитрия Лисичкина.

Спортивный фестиваль проводится пятый год и собирает большое количество как участников, так и зрителей. Спортивные состязания проходят сразу на нескольких площадках и делятся на различные виды спорта. В этом году представлено 9 видов:

В некоторых видах спорта можно будет принять участие, пройдя регистрацию непосредственно в день соревнований, это волейбол, весёлые старты, кроссфит, силовой экстрим и самбо. Участники должны соответствовать требованиям положения о соревновании, в частности, иметь допуск от врача. Для командных видов спорта – собрать команду. По остальным площадкам регистрация на данный момент завершена.

Помимо самих соревнований, для гостей фестиваля подготовлена праздничная программа: конкурс художественного творчества изостудий «Зебра», «Колибри», «Павлин», аквагрим для детей, батутная площадка, выступление артистов, творческие номера, полевая кухня с солдатской кашей и чаем. Также пройдут розыгрыши призов от фитнес-центров города и компаний спортивного питания.

Справка "КП":

Фестиваль проводится в память Дмитрия Лисичкина. Он был участником боевых действий в Афганистане, командиром отделения 56-ой Гвардейской десантно-штурмовой бригады, председателем Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Является кавалером Ордена Красной звезды, награжден медалью «За Отвагу».

Фестиваль «Здоровая Россия» стартует в 8 часов, торжественное открытие – в 12 часов. Место проведения: ул. Паши Савельевой, д.51, кор.1, спортивный комплекс «Тверь». Вход свободный.