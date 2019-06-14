Если в душе есть чувство сострадания - выбирайте профессию врача!

«КП»-Тверь» поздравляет всех врачей, медсестёр и фельдшеров Тверской области с наступающим Днём медицинского работника. Своих соратников и будущих медиков также поздравили два заслуженных деятеля тверской медицины.

Доктор медицинских наук, профессор, членкор Российской академии наук Дмитрий Васильевич БАЖЕНОВ:

- Тверской медицине сегодня хочется пожелать стабильности и гармоничного развития. Медицину на местах, в удалённых частях региона, нужно поднимать. Возможности к этому есть, и выпускников из университета выходит достаточно. Им нужно развиваться самим и развивать медицину в районах.

Поэтому отдельно хочу поздравить молодых врачей и нынешних студентов. У них сегодня очень много возможностей. Ими надо пользоваться и много работать. Работать во время учёбы, заниматься в научных кружках, читать, общаться со знающими людьми. Закончив учёбу - тоже работать, ведь, получив диплом, врачом не станешь, для этого надо ещё очень потрудиться. Читать, смотреть, как работают старшие коллеги, интересоваться их опытом и впитывать его. Так что рецепт, как стать настоящим врачом, один: работа, работа и ещё раз работа.

Профессор, д.м.н., членкор РАН Дмитрий Баженов.Фото: Виктория ТУШКОВА

Доктор медицинских наук, профессор, членкор Российской академии наук Борис Николаевич ДАВЫДОВ: - Своим коллегам хочу пожелать, чтобы они всегда чувствовали, что выполняют очень важную миссию, возложенную на профессию врача. А чтобы с успехом выполнять её, надо всегда быть в хорошей профессиональной форме. Новое видение заболеваний, методы диагностики, способы лечения - всё это надо знать и уметь. А для этого самим медикам необходимо здоровье, неугасающий интерес к своему делу и уважение со стороны пациентов. Всем коллегам-медикам хочу пожелать счастья и постоянного совершенствования.

А юному поколению, принимающему сегодня решение о том, кем стать, хочу сказать: загляните в свою душу. И если есть в ней чувство сострадания, сопереживания, выбирайте профессию врача, и вы будете в ней счастливы. Это трудное, но интересное и почётное дело. И конечно, настоящий врач не может быть таковым без знаний. Не только медицинских, но знаний основ: истории, литературы, музыки. Необходимо развиваться гармонично. А профессия врача даст человеку реализоваться в полной мере.