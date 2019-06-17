Реализация нацпроектов в Тверской области: регион работает, тормозит дело лишь несовершенство госзакупок

Как в Верхневолжье реализуются нацпроекты, 17 июня инспектировали проверяющие из Группы контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия».

Группа эта была создана в марте этого года. Она выезжает в регионы, смотрит какие есть проблемы, вовремя или нет были перечислены средства на реализацию национальных проектов, как идет их воплощение в жизнь. Задача не контролировать, а выяснить, чем можно помочь. Обещают, что вскоре отчет о положении дел в регионах ляжет на стол Председателя правительства РФ.

Весь день Группа контроля в сопровождении руководителей области и высокопоставленных чиновников инспектировала учреждения культуры, образования, соцсферы, промышленности. Побывали в 15 местах.

Впечатлениями от увиденного с журналистами поделились член Совета Федерации Татьяна Кусайко и депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина.

- Проекты в стадии реализации. Регион работает. Есть общие замечания, в том числе, малая информированность населения о самих нацпроектах. СМИ надо больше рассказывать, что делается для народа, - пожурила журналистов Татьяна Кусайко.- На реализацию нацпроектов выделяются огромные деньги. На что направлены эти финансовые потоки – это должно быть видно.

Сенатор так же заметила, что сегодня цель проверяющих выявить болевые точки: где реализация того или иного нацпроекта может притормозить. А притормаживают их обычно несвоевременные закупочные процедуры.

Ирина Роднина, она курирует нацпроект «Демография», увиденным осталась в целом довольна:

- Работа со старшим поколением идет интересно – много внимания уделяется людям предпенсионного возраста, которые продолжают творчески интересно жить. Учреждения образования: тут проблемы – старые здания советского времени. Мы их латаем, приводим в порядок. Детсады – здесь наша задача помочь как можно большему количеству женщин после рождения детей вернуться к работе. Спорт – не только площадки ГТО должны быть, но и более серьезные объекты, потому что интерес населения к занятием спортом возрос в последние годы.

Губернатор Игорь Руденя заверил, что все рекомендации Группы в работе учтет и использует.

- Нам это .полезно, - подчеркнул глава региона.

Справка «КП»:

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей