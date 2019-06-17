2019-06-17T17:33:40+03:00
Политика

В Тверь приехали поверяющие, чтобы отследить, как идёт работа по нацпроектам

Верхневолжье с рабочей поездкой посетила Группа контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия»
Алина ПЕТРОВА
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В течение дня группа посещала учреждения образования, культуры, соцзащиты, побывали в геронтологическом центре, пообщались с жителями и постояльцами соцучреждений. Фото: пресс-служба ПТОВ течение дня группа посещала учреждения образования, культуры, соцзащиты, побывали в геронтологическом центре, пообщались с жителями и постояльцами соцучреждений. Фото: пресс-служба ПТО
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Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Всего же на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

17 июня в областную столицу с рабочей поездкой приехала Группа контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия». Инспектировали, как реализуются нацпроекты в регионе по пяти направлениям «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство».

В составе группы проверяющих: депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина и член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Руководитель группы : депутат Госдумы, Член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

- Решение о создании Группы контроля было принято в марте этого года. Мы с коллегами выезжаем на места, смотрим какие есть проблемы, вовремя или нет регионам были перечислены средства на реализацию национальных проектов. Наша задача не контролировать, а выяснить чем можно помочь, - отметила Ирина Роднина.

В течение дня группа посещала учреждения образования, культуры, соцзащиты, побывали в геронтологическом центре, пообщались с жителями и постояльцами соцучреждений.

- На уровне муниципальных образований необходимо расширить возможности для реализации талантов и способностей людей старшего поколения, совместно с региональными министерствами здравоохранения и социальной защиты обеспечить полный охват диспансеризацией граждан пенсионного возраста. Это ключевое направление для увеличения долголетия и снижения смертности, — считает губернатор Игорь Руденя.

Завершится визит Группы контроля подведением итогов в Правительстве Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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