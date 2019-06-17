Почему города-побратимы обижаются на Тверь

- Готовясь к интервью, я не сомневалась, что наш разговор пойдет в позитивной манере: как хорошо, что у Твери есть города-побратимы и как муниципалитет планирует это направление развивать… Но, перелистывая соцсети, наткнулась на одно Ваше недавнее интервью. Помимо достаточно резких высказываний по ряду городских проблем говорили Вы в нем о городах-побратимах. О том, что в этой области сейчас не всё гладко.

- Мои резкие высказывания - не столько критика администрации, сколько самокритика. А что касается международных отношений, то здесь действительно в последнее время наметился ряд проблем. И представители городов-побратимов ощущают это на себе. А дело вот в чем: когда функции главы города (главного должностного лица города) были возложены на председателя городской Думы, мы плотно занимались международным направлением. Но в связи с изменением законодательства два года назад главой города стал глава горадминистрации. И функции общения с городами-побратимами теперь возложены на него. Мы передали этот функционал в горадминистрацию. Но направление провисло. Там есть отдел по международным связям, но это лишь исполнители. Они же не будут общаться с иностранными представителями. Раньше это делали депутаты, и всё довольно органично выстраивалось. Ведь с той стороны взаимодействуют с побратимами в основном представители, избранные от народа - депутаты. Сейчас же складывается впечатление, что с иностранными коллегами общение выстраивается, но с большим трудом.

- Не хватает личного участия чиновников?

- Там административный ресурс, людям нужно давать поручения. Международный отдел готов организовать процессы взаимодействия, но общаться с иностранными делегациями должна общественность и депутаты как ее представители.

- В администрации города знают, что международное направление провисло?

- Они знают и стараются. Намерения-то есть, а воплощение пока оставляет желать лучшего. Сейчас наши иностранные коллеги направляют свои предложения по сотрудничеству не только главе города, но и дублируют в Думу. Мы стараемся отреагировать, хотя это и не всегда наши функции.

- Я так понимаю, ситуацию надо исправлять. Раз даже иностранцы говорят о том, что необходимо обновление формата взаимоотношений. Ваше видение, что нужно сейчас предпринять, чтобы не потерять побратимские отношения, не потерять налаженные годами международные связи?

- Мы не хотим самоустраняться. У Думы огромный опыт в работе с городами-побратимами. Нужны изменения в Уставе города Твери. Чтобы часть этих функций вернуть Думе. Не нужно думать, что только в Твери создан такой прецедент - кризис отношений с побратимами. Во всех городах, где в муниципальной власти произошли такие же изменения, возникли те же проблемы. Работа по преодолению этого кризиса идет и на федеральном уровне. Но федеральные законы быстро не меняются. На местном уровне это проще сделать. Сегодня профильный комитет Думы разрабатывает изменения в Устав города, чтобы функции развития международных отношений были перераспределены между администрацией города и Думой. Планируем в ближайшее время завершить эту работу.

- А с межмуниципальными связями все нормально? Вот делегация от городского парламента Калуги в канун 25-летнего юбилея Тверской Думы недавно приезжала, соглашение о взаимодействии подписывали...

- С российскими всё нормально. Общаемся с соседями очень продуктивно. Сейчас в Рязань собираюсь. Мы учимся друг у друга, опыт перенимаем, смотрим, как выстраивается муниципальная власть. Парламентарии Калуги к нам за обменом опытом собираются. Интересует работа в сфере ЖКХ, ТОСы. Это прекрасно - обмен опытом очень важен как на межмуниципальном, так и на международном уровне. Нужно выстроить так работу, чтобы она приносила пользу городу, несла развитие. Инвестиции тоже выстраиваются на личных отношениях. Просто по телефону этого не решить. Всё, что касается бизнеса, это только личное знакомство и общение. На первом этапе важен личный контакт. Ожидать, что придут инвесторы и дадут денег - не дадут. Нужно уметь убеждать. Не будет личного контакта - никто не принесет инвестиций. Поэтому так важно общаться, встречаться, выстраивать дружеские отношения.

Справка «КП»:

У Твери 12 городов побратимов. Первым городом-побратимом стал для столицы Верхневолжья финский город Хямеенлинна в 1954 году. Двухстороннее сотрудничество городов-побратимов включает сотрудничество в области образования, здравоохранения, культуры и экономики. Также Тверь входит в состав Союза российских городов, Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза городов воинской славы, Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», ряда других межмуниципальных и международных союзов.