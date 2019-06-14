Строительство детской поликлиники в "Южном" в Твери завершится уже в этом году

14 июня в Тверском академическом театре драмы чествовали врачей, медсестер, ветеранов медицинской службы. Праздновали День медицинского работника. Сотрудников поздравляли первые лица области: губернатор региона Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, другие почетные гости.

Звучали слова благодарности и признательности медикам за их нелегкий труд.

- Для Тверской области одним из главных приоритетов является реализация национального проекта «Здравоохранение». Мы рассчитываем, при вашем активном участии, решить все задачи, поставленные в национальном проекте, и вывести здравоохранение региона на качественно новый уровень развития, - отметил Игорь Руденя.

Накануне ключевые направления работы отрасли Губернатор Игорь Руденя обсудил на встрече с главврачами. Среди тем разговора - кадровые вопросы, капитальный ремонт и строительство учреждений здравоохранения, оснащение современной аппаратурой, развитие медицинской помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, системная профилактика болезней и пропаганда здорового образа жизни.

По всем этим направлениям власти региона редут комплексную работу.

Выплаты для работников, переезжающих в сельскую местность:

1 млн рублей врачам, 500 тыс. рублей фельдшерам, 300 тыс. рублей работникам со средним медицинским образованием. В 2017-2018 годах ими воспользовались 33 врача, 37 фельдшеров и работников со средним медицинским образованием. В 2019-м запланированы выплаты для 32 специалистов. Кроме того, выделено более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района.

Целевое обучение в Тверском государственном медицинском университете:

В прошлом учебном году подготовлены 272 студента-целевика, в планах на следующий – 371 специалист. Также в 2018-м впервые стали получать выплаты обучающиеся по целевому направлению ординаторы – всего 47 человек. В следующем учебном году планируется увеличить их число более чем в 2 раза – до 102.

Снижение смертности:

В 2018 году удалось почти на 11 % снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержать этот тренд позволит, в том числе развитие специализированных центров, отделений и кабинетов.

Развитие сети медицинских учреждений:

В текущем году завершается строительство новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. Прошёл государственную экспертизу проект комплекса Детской областной клинической больницы на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

В 2018 году отремонтировано 66 объектов, установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт, приобретено 6 мобильных медицинских комплексов. В 2019-м в плане ремонта – 64 объекта здравоохранения в рамках национальных проектов, закупка 144 единиц высокотехнологичного оборудования. Ремонтные работы проведут в Андреапольской, Бежецкой, Зубцовской, Максатихинской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ, ряде учреждений здравоохранения Твери.