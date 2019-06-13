2019-06-13T15:13:36+03:00
Общество

В Твери ожидаются скачки атмосферного давления, солнце и грозы

Погода на выходных будет изменчива, как сердце юной красавицы
Виктория ТУШКОВА
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В ближайший уик-энд тверская погода будет удивлять.В ближайший уик-энд тверская погода будет удивлять.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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«Вы знаете, Зося, на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в двести четырнадцать кило. Вы этого не замечали?» - спросил как-то у Зоси Синицкой влюблённый в неё Остап Бендер, так и не снискавший в красавице ответных чувств.

Этот самый атмосферный столб в ближайшие дни может подпортить жизнь не только неудачливым влюблённым, но и просто метеозависимым жителям Твери и области.

В четверг, 13 июня, после прохождения атмосферного фронта антициклон вернул себе бразды правления погодой, прогнав тучи и установив атмосферное давление на уровне 759 мм рт. ст. Однако уже к пятнице ртутный столбик рухнет примерно на десять пунктов вниз. А значит, за своим здоровьем нужно внимательно следить.

Такое резкое снижение атмосферного давления принесёт и очередные перемены в погоде. Со стороны северной столицы к нам неуклонно движется новый атмосферный фронт, который в пятницу принесёт осадки. Пока не по всей области, но кое-где при переменной облачности пройдут дожди, а местами даже прогремят грозы с усилением ветра до 15 м/с.

- Температура тоже не покажет постоянства. В пятницу будет теплее, чем в четверг, ожидается +22 днём и +12 ночью, а суббота будет весьма прохладной: +17 днём и +13 ночью. Ветер ожидается порывистым - от 3 до 10-12 м/с. Атмосферное давление в субботу задержится на уровне 749 мм рт. ст., а в воскресенье поднимется, но не сильно, примерно до 752 миллиметров, - раскрыла «КП»-Тверь» подробности погодных перипетий доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Восточный ветер субботы в воскресенье поменяется на западный, разгонит дождевые облака, вернёт нам комфортную переменную облачность и +22 градуса днём.

На следующей рабочей неделе на территорию Тверской области с запада начнёт прорываться циклон. Но в первые дни его попытки будут довольно робки, и начало недели останется довольно погожим, без сильных или затяжных дождей и с тёплой температурой: +25...+27 днём. Ночью столбик термометра будет держаться у отметки +16 градусов. Атмосферное давление прогнозируется нормальным - в районе 750 мм рт. ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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