2019-06-15T21:07:57+03:00
Общество

Жильцам, пострадавшим при пожаре на улице Горького, власти Твери окажут материальную помощь

В администрации города прошло совещание
Алина ПЕТРОВА
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По счастливой случайности, жертв удалось избежать.По счастливой случайности, жертв удалось избежать.Фото: Альберт БОЙКОВ
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Заседание рабочей группы городской комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло в горадминистрации 13 июля. На повестке дня вопрос: ликвидация последствий пожара в доме № 72/4 по улице Горького.

Напомним, что 12 июня в одной из квартир жилого дома № 72/4 по улице Горького произошёл пожар. Жизни и здоровье жильцов благодаря своевременным действиям пожарных и старшего по дому, вовремя начавшего эвакуацию, оказались вне опасности, однако самому зданию и имуществу граждан был нанесён значительный ущерб.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в ходе рабочей группы были определены первоочередные действия всех задействованных организаций. Управляющей компании поручено провести техническое обследование пострадавшей части дома и механическое укрепление пострадавших участков, которое предотвратит дальнейшее разрушение конструкций, а также заделку разбитых в ходе тушения пожара оконных проёмов. Кроме того, УК совместно с «Тверь Водоканал» в ближайшее время восстановит водоснабжение двух не пострадавших от пожара подъездов дома, до тех пор у здания постоянно будет дежурить бочка с питьевой водой.

В дальнейшем для оценки нанесённого пожаром ущерба будет привлечена экспертная организация, которая определит виды и стоимость необходимых ремонтных работ, а также пригодность для проживания каждого жилого помещения в пострадавшей части дома.

Органами социальной защиты по заявлениям от жителей пострадавших квартир будет оказываться материальная помощь, порядок её получения будет доведён до каждого жильца.

- Главный вопрос – предоставление всем пострадавшим от пожара жильцам временного жилья – также проработан. В соответствии с определённым законом порядком департамент ЖКХ администрации Твери предложит собственникам и нанимателям пострадавших квартир варианты размещения в жилых помещениях городского маневренного фонда, - комментируют в администрации города.

ВАЖНО!

Для координации действий и консультирования пострадавших жильцов по всем вопросам в администрации Заволжского района города назначен ответственный сотрудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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