Афиша с 13 по 20 июня в Твери: Фестиваль красок, концерт Юрия Башмета и Зеленая Троица

Ближайшие дни не особо порадуют погодой, но зато порадуют яркими и красочными мероприятиями. Судите сами - Фестиваль красок, красочная Троица, Летний джазовый фестиваль и гастроли Смоленского театра драмы...

ФЕСТИВАЛИ

Всероссийский фестиваль красок

Всероссийский фестиваль красок - один из самых популярных фестивалей формата open-air, который проходит почти в каждом уголке страны. На нем собираются люди, мечтающие хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми.

Самый ожидаемый момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

- Всероссийский фестиваль красок - это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю - только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение! - комментируют организаторы.

Чтобы примкнуть к красочной феерии, при входе на фестиваль необходимо будет приобрести пакетик фирменной краски, прошедшей проверку на безопасность.

Парк Победы Проспект Победы, 14.

14 июня с 17:00 до 20:00.

ПРАЗДНИКИ

Троица

16 июня после праздничной службы в Знаменской церкви в деревне Савватьево Калининского района начнется фольклорный праздник "Троица или зеленые Святки". Почувствовать колорит русской традиции, посмотреть на один из самых красивых троицких обрядов смогут все желающие.

Перед гостями выступят тверские коллективы - семейная этностудия "Матица" Детского музейного центра ТГОМ, детская фольклорная студия "Жили-были" ДЦ "Истоки". Желающие смогут поучаствовать в старинных русских хороводах и играх.

Начало в 12.00.

Гости увидят, как раньше отмечали Троицу

ГАСТРОЛИ

Тверская академическая филармония приглашает

13 июня в 18:30 - Открытие Летнего джазового фестиваля!

Звезда мировой джазовой сцены Eve Cornelious (вокал, США). Ансамбль «Четверо» в составе: народный артист России Давид Голощёкин (флюгельгорн, скрипка, вибрафон), Алексей Подымкин (рояль), Сергей Васильев (контрабас), Виктор Епанешников (ударные).

В программе: авторские композиции, произведения в стилях госпел, соул, фанк, а также джазовые стандарты в авторских аранжировках.

18 июня в 19:00 - Театральная площадь.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель, дирижер и солист - народный артист России Юрий Башмет (альт). Актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

В программе: Э. Лолашвили. Адажио, Э. Григ. Прелюдия-сюита «Из времен Хольберга», П. Чайковский. Вальс из Серенады для струнного оркестра; Ноктюрн, ор. 19, В.А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада», 1-я часть, Т. Такемицу. Вальс, А. Шнитке. Полька, А. Пушкин. «Каменный гость».

Вход свободный.

Юрий Башмет во второй раз выступит на Театральной площади в Твери. Фото: из архива Тверской филармонии

ТЕАТР

Гастроли Смоленского драматического театра

С 19 по 21 июня в Тверском театре драмы пройдут гастроли Смоленского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Гости приедут в рамках проекта «Всероссийский театральный марафон», который проходит в Год театра.

19 июня в 18:30 на большой сцене представят спектакль «Хитроумная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега режиссёра Алины Сорокиной.

В одной из самых ярких «комедий плаща и шпаги» драматурга эпохи Возрождения есть всё: интриги, предательство, страсть, неравный брак, ревность и любовь. И всё это облачено в форму яркого испанского праздника с корридой, состязаниями, танцами, песнями…

20 июня в 18:30 зрителей ждет лирическая комедия «Весы» по произведению Евгения Гришковца. Режиссёр постановки - заслуженный артист России Игорь Голубев.

Эту пьесу театр позиционирует как произведение «для всех». Ночью в родильном отделении четверо мужчин ждут появления на свет детей. Но история наполнена множеством сюжетных линий - взаимоотношения родственников, настоящая любовь и крепкая мужская дружба… Много комичного и трогательного.

21 июня в 18:30 на большой сцене - любовная история «Верная жена» по мотивам пьесы Сомерсета Моэма. Режиссёр-постановщик - заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Чепелев.

В крепкой семье жена - образцовая хозяйка и прекрасная мать, а муж - приятный джентльмен, успешный хирург и хороший семьянин. Однако есть «страшная тайна» об изменах мужа, о которой знает весь Лондон.

Смоленский театр драмы покажет в Твери лучшие спектакли. Фото: ТАТД

ВЫСТАВКИ

Современное искусство Катарины Лав

Катарина Лав, родилась, училась, работает и творит в Твери. А потому свою выставку она посвящает именно родному городу и людям в нем живущим.

Ожидается, что, художница представит трехметровую инсталляцию, посвящённую своей любимой творческой персоне. В создании второй интерактивной инсталляции смогут принять участие сами зрители.

Кроме того, через вид искусства арте повера (творческий прорыв - Ред.) будет представлена жизнь самой художницы. Образы, которые Катарина выбирала для своих работ: Христос, Франциско Гойя, Марсель Дюшан, Сальвадор Дали, Фрида Кало, Антуан Экзюпери, Винсент Ван Гог, Энди Уорхол, Пабло Пикассо, Воланд, Берлиоз.

15 июня, с 16.00 до 22.00.

ТЦ Универ, ул. Желябова, 28, 3 этаж.

Вход свободный.

Выставка будет длиться всего день

«Дары с Верхневолжских берегов»

Посетители увидят работы предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области. Впервые за последние 40 лет собрана столь масштабная экспозиция изделий народных художественных промыслов Тверской области.

В одной экспозиции соединились утончённые работы мастериц знаменитого золотошвейного промысла, керамическая посуда и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьба и роспись по дереву, и многое другое.

Музейно-выставочный центр им. Л.Чайкиной ТОДНТ

Открытие 15 июня.

Выставка будет работать по 29 июня. (Возрастное ограничение 6+).

Такая большая выставка промыслов пройдет впервые за 40 лет

«Цветущий сад» для школьников

В Малом выставочном зале Тверской областной картинной галереи пройдет мастер-класс «Цветущий сад» для детей младшего школьного возраста.

- Дети познакомятся с новой выставкой «Дачная жизнь» и под руководством педагога выполнят красивую аппликацию из цветной бумаги, - уточняют сотрудники галереи.

19 июня с 11.00 до 12.00.

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1

Цена: 150 руб. (ребенок+взрослый).

Запись по телефону: 39-80-35.

ТАКЖЕ

С 12-16 июня в рамках проекта «Лето во Дворце» тверских школьников и дошкольников приглашают на летние каникулы в Тверской императорский дворец.