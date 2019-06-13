Игорь Руденя взял «бронзу» в губернаторском рейтинге ЦФО

Рейтинги по- прежнему благосклонны к тверскому губернатору. В опубликованном свежем рейтинге компании «Медиалогия» он на третьей позиции среди глав регионов Центральной России, уступая лишь москвичам Сергею Собянину и Андрею Воробьеву.

В минувшем месяце СМИ писали о главе Верхневолжья 20 663 раза.

А вот в рейтинге губернаторов России Игорь Руденя на восьмой позиции из 85.

Среди наиболее значимых информационных поводов аналитики отмечают визит губернатора с бизнес-миссией в Германию и переговоры там по ряду инвестпроектов, визит в Тверскую область Игоря Шувалова, отчет о работе правительства за минувший год, представленный Игорем Руденей областному парламенту.

Напомним, компания «Медиалогия» на сегодняшний день является лидером в мониторинге и анализе СМИ. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации.

«Медиалогия» автоматически обрабатывает 500 000 сообщений СМИ и 50 000 000 сообщений соцмедиа в сутки.