2019-06-13T13:40:02+03:00
Политика

Игорь Руденя взял «бронзу» в губернаторском рейтинге ЦФО

«Медиалогия» опубликовала исследование за май-2019
Алина ПЕТРОВА
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Рейтинги любят Игоря Руденю. Фото: пресс-служба ПТОРейтинги любят Игоря Руденю. Фото: пресс-служба ПТО
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Рейтинги по- прежнему благосклонны к тверскому губернатору. В опубликованном свежем рейтинге компании «Медиалогия» он на третьей позиции среди глав регионов Центральной России, уступая лишь москвичам Сергею Собянину и Андрею Воробьеву.

В минувшем месяце СМИ писали о главе Верхневолжья 20 663 раза.

А вот в рейтинге губернаторов России Игорь Руденя на восьмой позиции из 85.

Среди наиболее значимых информационных поводов аналитики отмечают визит губернатора с бизнес-миссией в Германию и переговоры там по ряду инвестпроектов, визит в Тверскую область Игоря Шувалова, отчет о работе правительства за минувший год, представленный Игорем Руденей областному парламенту.

Напомним, компания «Медиалогия» на сегодняшний день является лидером в мониторинге и анализе СМИ. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации.

«Медиалогия» автоматически обрабатывает 500 000 сообщений СМИ и 50 000 000 сообщений соцмедиа в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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