Ремонтировать дороги Твери будут новые подрядчики

В Твери по итогам проведённых конкурсов по отбору подрядчиков заключены ещё два контракта на ремонт дорог в Заволжском и Пролетарском районах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в администрации города.

Напомним, что приоритетный нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ. В рамках его реализации в 2019 году в Твери планируется отремонтировать 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 километров. При выполнении ремонта на всех объектах будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон, достойно зарекомендовавший себя при проведении ремонтной кампании 2017 года силами столичного ГБУ «Автомобильные дороги».

Один из контрактов по итогам конкурса заключён с ООО «Радиус» на сумму 65 миллионов рублей. За эти средства подрядчику предстоит отремонтировать дорожное полотно по улице Паши Савельевой (от улицы Фрунзе до деревни Сакулино), улицу Хромова (от Петербургского шоссе до улицы Паши Савельевой), а также улицу Хрустальную (от моста через ручей Соминка до улицы Дачной). Срок выполнения работ по контракту – до 30 сентября.

В Пролетарском районе ремонтировать дороги предстоит ООО «СК «ВОК-Строй». В объём работ по контракту входят Рябеевское шоссе (от улицы Громова до границы города), улицы Оснабрюкская (от Волоколамского шоссе до улицы Агибалова) и Освобождения (от Волоколамского шоссе до 4-го Полевого проезда). Финансирование по контракту составляет 91,4 миллиона рублей, работы должны быть выполнены до 13 сентября.

В ближайшее время будут проведены ещё 4 аукциона по отбору подрядчиков в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства, сэкономленные в рамках конкурентных процедур, также пойдут на работы в дорожной отрасли.