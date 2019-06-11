Глава Твери встретился с ветеранами муниципальной службы

Глава Твери Алексей Огоньков провел встречу с представителями Совета ветеранов муниципальной службы, на которой участники обсудили вопросы, волнующие многих горожан. «Обратная связь» от жителей города, в первую очередь взаимодействие с общественными активистами является одной из основ работы администрации Твери.

- Я всегда говорю – профессионалы не бывают «бывшими». Ваш опыт, ваши советы всегда очень высоко ценятся администрацией города. И я рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча станет конструктивным диалогом поколений на благо нашей общей малой родины, - отметил в своем приветственном слове Глава Твери Алексей Огоньков.

Участники Совета ветеранов муниципальной службы в разные годы занимали руководящие должности. Для встречи с нынешним руководством города был подготовлен ряд актуальных вопросов. Живое обсуждение вызвала тема транспорта, Алексей Огоньков пояснил, что еще в прошлом году совместно с Правительством Тверской области была проведена большая работа в этом направлении. 14 мая этого года в рамках визита в Тверскую область Председателя государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова была достигнута договорённость о совместной реализации проекта по модернизации системы пассажирских перевозок в Твери. Это реальный шаг к возрождению городского общественного транспорта.

Также на встрече подробно обсудили предстоящий ремонт дорог в Твери в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проведение данной ремонтной кампании выделено 840 млн рублей, что уже в этом году позволит привести в нормативное состояние 24 объекта улично-дорожной сети в областной столице. Среди других тем, которые затронули участники совещания: необходимость модернизации отрасти ЖКХ, социальная поддержка населения и решение проблем в области здравоохранения.

- Время многое меняет, но я уверен, подходы к управлению городским хозяйством и успешный опыт предыдущих поколений могут быть востребованы и сегодня, - отметил Николай Куликов, бывший заместитель Председателя Калининского Горисполкома, - Например, раньше все процессы управления городским здравоохранением курировало отдельное подразделение - Горздравотдел. То же самое касалось вопросов социальной поддержки горожан. По своему опыту могу сказать, что для решения этих задач не нужен большой штат чиновников. Достаточно иметь четкую структуру управления и комплектовать ее, по возможности, местными, опытными кадрами.

Встречи Главы Твери Алексея Огонькова и представителей Совета ветеранов муниципальной службы стали уже традицией и будут продолжены в рамках активного взаимодействия администрации с представителями общественности.