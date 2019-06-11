Рабочие, медики, педагоги и мама героически погибшей девочки: Почётные звания и награды вручал губернатор в Твери

11 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественной церемонии вручил награды жителям региона, отличившимся на своём поприще - профессиональном или семейном.

Всего вручено 10 государственных наград, а также награды Тверской области, почётные грамоты губернатора Тверской области, диплом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее Сердце-2019» и российские паспорта 14-летним школьникам из Твери и Кимр.

Награждаемые - люди разных статусов и профессий: спортивные тренеры, работники культуры, руководители коммерческих предприятий и государственных органов, рабочие, педагоги, многодетные мамы, медсёстры и врачи. Есть среди них инженер-программист, доярка, лесничий и фрезеровщик.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Александр Образцов, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по видам единоборств Ржева. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден управляющий директор акционерного общества «Тверской экскаватор» Борис Данилов.

Почётную грамоту Президента РФ получила учитель математики Тверской школы-интерната № 2 Светлана Чистякова, а благодарность от Президента РФ - сразу двое: начальник цеха полиграфического предприятия «Парето-Принт» Сергей Гребнев и учитель английского языка Торжокской гимназии № 7 Людмила Лапичина.

Среди других наград - звания заслуженных работников в той или иной сфере. Их получили: доярка Валентина Гаврилова, соцработник Валентина Сорокина, старший тренер СШОР по видам гребли Геннадий Шишигин и начальник смены котельного цеха ТЭЦ Дмитрий Загорский.

Почётным знаком «Слава Матери» наградили многодетных мам: Татьяну Смирнову из Калязинского района, Марину Фёдорову из Лихославльского района и тверичанку Тамару Щербинину.

Знаки «Почётный работник» в своих сферах получили три медсестры, четыре работника культуры, двое работников промышленности, а также экономист и преподаватель.

Нагрудными знаками губернатора «Крест святого Михаила Тверского» и «За заслуги в развитии Тверской области» награждены, соответственно, директор Тверской областной библиотеки имени Горького Светлана Мальдова и заместитель председателя тверского отделения Союза писателей России Олег Горлов.

Почётные грамоты губернатора Тверской области получили лесничий Борис Бородин, главный таможенный инспектор Константин Корганов и старший государственный инспектор по маломерным судам Наталия Прокофьева.

И ещё одну награду - диплом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее Сердце-2019» - получила Наталия Шерстнёва из Вышнего Волочка. Это награда на имя ее героически погибшей дочери, Даши Шерстнёвой. 16-летняя Даша погибла 30 мая 2018 года, спасая младшую сестру. Ценой своей жизни она не дала утонуть сестрёнке, когда ту сбило волной во время купания на Вышневолоцком водохранилище. Даша вытолкнула девочку к берегу, но сама выбраться из воды не смогла. Её имя включили в Почётную книгу «Горячее сердце-2019».

Также по сложившейся традиции в преддверии Дня России торжественно вручили паспорта пятерым школьникам из Твери и Кимр.