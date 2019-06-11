Дороги Твери отремонтируют на 840 миллионов рублей

Дорожники на марше: ремонт магистралей областной столицы стартовал в конце минувшей недели в Московском районе. Вообще же латать дыры, закатывать, укладывать – будут по всему городу. В планах городских властей к концу сезона отремонтировать 24 участка дорог общей протяжённостью более 33 километров.

Сейчас дорожное покрытие обновляют на двух участках улицы Орджоникидзе, от площади Гагарина и от площади Терешковой.

Также уже заключены контракты с подрядчиками, победителями электронных аукционов, на ремонт дорог в Пролетарском районе: на Рябеевском шоссе, улицах Оснабрюкской и Освобождения, а также в Заволжье по улицам Паши Савельевой, Хромова и Хрустальной.

- В настоящее время на этих объектах ведутся подготовительные работы, ремонт дорожного полотна начнется в ближайшее время, - поясняют в администрации города. - По результатам проведения аукционов удалось сэкономить более 15 миллионов рублей бюджета. Все деньги, сэкономленные при заключении контрактов, будут потом также направлены на дорожные работы.

Ремонтировать будут с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот материал достойно зарекомендовал себя при проведении ремонтной кампании 2017 года силами столичного ГБУ «Автомобильные дороги». Тогда прекрасное дорожное покрытие, отлично сохранившееся и по сей день, московские специалисты уложили от площади Гагарина до Мигалово.

В этом сезоне дорожники будут ремонтировать не только под контролем городских чиновников и проверяющих. Еще по весне городская администрация анонсировала: ремонт дорог-2019 будет вестись под контролем горожан.

Напомним, общественный контроль важная составляющая реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ этот является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года. В рамках его реализации в 2019 году на ремонт дорог Твери планируется потратить 840 млн рублей.

В конце мая по поводу предстоящего дорожного ремонта в Твери уже собирались неравнодушные горожане. Участники встречи, заинтересованные жители Центрального района, заверили горадминистрацию - готовы присоединиться к этой работе.

А начальник отдела капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Олег Сергеев рассказал им об объектах, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Завершилась встреча вопросами от горожан.

Кстати:

Кто будет ремонтировать дороги Твери

Конкурсы на заключение контрактов были объявлены в Твери этой весной. Первыми победителями стали компании: ООО «Радиус», ООО «Дорожное управление «Гражданстрой» и ООО «Строительная компания «ВОК-Строй».

С компанией «Дорожное управление «Гражданстрой» заключены контракты на ремонт улиц Фадеева и Орджоникидзе, а также Зелёного проезда.

Строительная компания «ВОК-Строй» займётся объектами Пролетарского района: Рябеевским шоссе, улицами Освобождения и Оснабрюкской.

ООО "Радиус" начинает работы в Заволжском районе Твери на улицах Хромова, П. Савельевой и Хрустальная. В ближайшее время будут подведены итоги еще пяти конкурсных процедур по отбору подрядчиков.