Председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук: Мы не работаем в формате городских сумасшедших, которые лишь критикуют

Горячий крепкий кофе в жару очень тонизирует. Не верите? Попробуйте. Под этот ароматный напиток мы с председателем Общественной палаты Твери Вадимом Рыбачуком будем говорить об общественной деятельности, Думе, которой на днях исполнилось 25 лет. Рыбачук работал и там и там, можно сказать, пересел в кресло председателя палаты из депутатского кресла.

- Вы меньше года возглавляете палату. Но, наверное, уже можете оценить, где лучше работается: в Думе или в палате?

- В палате работается отлично. Депутат - это тот же самый общественник. Если ты работаешь на неосвобожденной основе - это общественная нагрузка. Только давление на депутата больше со стороны администрации города, регионального правительства, избирателей. А здесь ты более свободно можешь анализировать ситуацию, предлагать более свободные решения. Не факт, что они реализуются, но, вместе с тем, здесь ситуация более комфортная: ты находишься как бы над проблемой, над битвой. Поэтому, используя экспертов Общественной палаты, можно находить пути решения проблем и предлагать их городской администрации, муниципальным депутатам. Главе города мы пишем записки.

- Он их читает?

- Читает. Мы же общаемся. Соответственно, я понимаю, что он, как минимум, ознакомился с теми вопросами, которые мы перед горадминистрацией поставили. Диалог есть. Общественную палату власть слышит. Мы не работаем в формате городских сумасшедших, которые только критикуют: все плохо, все плохо… Взаимодействие и позитив от него есть.

- У меня складывается впечатление, что депутатская деятельность – это все-таки практика, а вот работа в Общественной палате – теоретическая деятельность: записки, рекомендации… И это несмотря на диалог с властью.

- Это не так. Я же был депутатом. У меня есть с чем сравнивать – это тоже немаловажно. Одно дело, когда ты - как ребенок, которого в реку бросили и думают, что он поплывет. Не поплывет, надо учить. Соответственно, у тебя получается, ты пробуешь, и не с чем сравнивать. А мне есть с чем сравнить. Общественная палата, на мой взгляд, более интересная конструкция. Хотя, как ни странно, сегодня уровень доверия к общественным организациям в целом крайне низкий.

- Почему так?

- Для меня это пока непонятно до конца. ВЦИОМ в этом году делал опрос, который показал, что уровень доверия к тем же органам исполнительной власти намного выше, чем к Общественным палатам и общественным советам. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. То есть запрос в обществе на изменения есть, запрос на участие в этих изменениях есть, а уровень доверия к тем институтам, которые должны генерировать те изменения с помощью тех же самых граждан, крайне низок. Вот парадокс. Поэтому у нас одна из задач – повышение узнаваемости, популяризация деятельности Общественной палаты и повышение уровня доверия к этому институту. Все-таки этот институт был сформирован извне - не снизу, а сверху. Но сделать этот институт рабочим вполне возможно.

- Что интересного, нового произошло в палате за время вашего председательства?

- Во-первых, мы собрали пул экспертов, количество их в этом созыве почти в два раза выше. Это профессионалы своего дела, которых мы привлекаем для участия в каких-то программах и вопросах, в которых члены палаты не чувствуют себя уверенными. Среди членов палаты много представителей разных отраслей и разных социальных групп, но все же есть узкоспециальные вопросы, и правильно, когда ты их переадресуешь и выслушиваешь мнения профессионалов перед принятием решения. Среди наших экспертов - дорожники, ученые в области образования, профессора ТГУ и политеха, специалисты в области международных отношений, спортсмены, предприниматели. Во-вторых, мы стали оперативнее. Для оптимизации деятельности палаты созданы группы в мессенджерах, оперативно общаемся, обсуждаем онлайн тот или иной вопрос. Ведутся странички палаты в соцсетях Фейсбук и Одноклассники.

- Вы говорили, что популяризация деятельности палаты важна. Что делаете для этого?

- В канун Дня Победы мы провели военно-спортивную игру «Атака». Несколько лет назад она проводилась под патронажем гордумы. Мы решили ее возродить. На аэродроме «Змеево» собрали девять команд тверских сузов. Учредили приз: кубок председателя Общественной палаты. Ребятам очень понравилось. Думаем продолжить: проведем следующую игру в сентябре, она будет посвящена Дню освобождения Калинина.

ВАЖНО:

Как горожанину обратиться в Общественную палату Твери - Механизм простой: на сайте Думы www.tverduma.ru есть раздел Общественная палата, там можно оформить обращение. Кому интересно живое общение, пожалуйте в кабинет № 106 в Думе (ул. Советская, 34) - там наши сотрудники примут обращение.