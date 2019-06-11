Лосята Леся и Дубок умеют в лужах выбивать чечётку

В начале мая у сотрудников Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника появились необычные друзья. Жители деревни, находящейся недалеко от Западной Двины, привезли лосенка.

- Говорят, что он вышел к людям уставший и изможденный. Позже мы выяснили, что это мальчик, которому всего лишь несколько недель от роду, решили назвать его Дубок, - рассказывает бывший госинспектор заповедника, а сейчас пенсионер Николай Смирнов.

Неделю спустя в заповедник опять позвонили и попросили принять еще одного лосенка. Так у Дубка появилась подруга - ровесница Леся. На этот раз ослабленное животное нашли на дороге в Зубцовском районе. И в первом, и во втором случае лосят обнаружили примерно в 100 км от заповедника. Что случилось с лосихами, неизвестно, но жители окрестностей предполагают, что матери детенышей стали жертвами браконьеров.

- Если бы орудовал волк или медведь, то на животных должны были остаться следы нападения. Однако точно сказать, почему они осиротели, нельзя, - продолжает Николай Смирнов.

В настоящее время лосята живут в бывшей конюшне и чувствуют себя комфортно, ведь их не донимают комары и слепни, от которых в дикой природе они прячутся в высокой траве.

Есть у животных и распорядок дня. Их четыре раза кормят коровьим молоком, причем Дубок съедает 4,5 литра, а Леся - 4 литра. Между приемами пищи лосята вместе с Николаем Васильевичем отправляются на прогулку, где вместе гуляют возле реки Межа или в лесу. Оказавшись в своей стихии, животные начинают щипать травку, листочки, клен, рябину и черничник.

Около 14:00 прогулка лосят заканчивается, они снова идут на молочную кухню, где их уже ждет Виктория, сноха Николая Васильевича. Кстати, не прочь лосята полакомиться и хлебом, причем предпочитают белый. Со временем в рацион животных введут и комбикорм.

- Конечно, хлеб и комбикорм - не типичные для леса продукты, и на выживаемость лосят в дикой природе они повлиять не могут. Здесь они выступают как дополнительный источник энергии, ведь коровье молоко по питательности во много раз уступает лосиному, - рассказывает о лосином меню Николай Смирнов.

Как только животные оказались в заповеднике, начались и свои трудности, особенно когда дело касалось питания.

- Поначалу Леся была очень слабенькая, есть молоко совсем не хотела. Ей соску в рот, а она передними копытами отбивается, да больно так - синяки потом на полноги, - говорит Виктория Смирнова. - А как мы за них переживали, когда у них животы крутило от коровьего молока с непривычки! Видно же, что кушать хочет, а не может. Так жалко было. Хорошо, что сейчас эти тревожные дни позади, - рассказывает Виктория.

Около 10 лет назад Николай Васильевич вырастил лосиху, которую тоже назвал Лесей. Животное прожило с ним целый год и за это время стало совсем ручным.

Этих лосят воспитывают по другой методике. Чтобы малыши не привыкли к человеку, общаются они только со «своими». Что касается той Леси, то, по словам Николая Смирнова, она не только смогла уйти от человека к сородичам, но и повстречала свою лосиную любовь. Этих же лосят бывший госинспектор хочет отпустить раньше, к зиме. Мужчина надеется, что судьба не зря свела Лесю и Дубка вместе, и они так и будут дальше вдвоем идти по жизни.

- Позже, когда подрастут, они будут все дальше в лес уходить. Сейчас, конечно, если я назад, то и они за мной. Плохо, что завалов много, взрослые-то лоси не особо по нашим лесам ходят. А маленьким еще тяжелее. Первая Леся, бывало, на ночь в лес уходила, а под утро возвращалась. Перед тем как совсем уйти, она на неделю пропала, потом вернулась, показалась и ушла в лес насовсем. Лес - родная для них стихия, они к ней стремятся, - говорит Николай Смирнов.

Между собой найденыши ладят, спят вместе и играют. А вот коровам они пришлись не по нраву. Могут и на рога посадить, поэтому детеныши гуляют отдельно.

- Лосята быстро привыкают к людям. И от домашнего скота сильно отличаются. Они доверяют, смотрят на тебя и как будто говорят: «Без тебя мы никуда». Что касается возможных трудностей, то самое сложное, наверное, то, что они могут возвращаться назад, к людям. Но если лоси рядом и лосята пойдут с ними, то человек им уже не нужен. Но это будет позже, когда от молока начнут отказываться, ближе к концу августа. Забавно наблюдать за ними, когда они бегают по лесу или в лужу встанут - и давай ногами отбивать чечетку, а брызги во все стороны. Или вот еще: Дубок гнилой пень найдет и пытается его выкорчевывать и ногами, и головой, безрогой пока, бодает, - подытоживает Николай Смирнов.

Николай Смирнов отправляется с лосятами на прогулку Фото: Ирина КИРИЛЛИНА

Дубок выпивает за день 4,5 литра молока Фото: Константин УРЮПИН

СПРАВКА «КП»

Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник расположен на западе Европейской части России, на главном Каспийско-Балтийском водоразделе Русской равнины непосредственно на водоразделе верховьев рек Волга и Западная Двина, в юго-западной оконечности Валдайской возвышенности (Тверская область, Нелидовский и Андреапольский районы).

В заповеднике зарегистрировано 240 видов птиц, встречаются около 546 видов высших сосудистых растений, насчитывается 56 видов млекопитающих, пять видов рептилий, а также шесть видов земноводных, и 18 видов рыб.