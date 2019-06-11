В Тверь приехали итальянские клоуны

Гастроли грандиозной программы стали возможными благодаря заслуженной артистке России Марице Вальтеровне Запашной. Знаменитая дрессировщица собрала на одном манеже артистов международного уровня.

Премьеру «Итальянские клоуны» посетил и заместитель Росгосцирка Андрей Кусачев. Он отметил, что в ближайшее время Тверской цирк ждут перемены: «Я уже вижу определенное количество проблем, которые мы будем решать и по благоустройству, и по зрительному залу. Наша задача сейчас оценить эту ситуацию, принять решение и действовать совместными усилиями, чтобы это было поднято на более высокий уровень».

Как сообщила новый директор Тверского цирка Галина Кириллова, компанию Росгосцирк возглавили антикризисные управленцы с большим опытом. Это даёт уверенность в качественных преобразованиях во всех цирках компании, в том числе и нашем любимом Тверском цирке. Также хочу отметить, что художественным руководителем и главным режиссером компании назначен Гия Эрадзе. Это значит, что качество и эстетика программ в компании Росгосцирк изменятся в лучшую сторону.

БОНДЖОРНО, БАМБИНИ!

Приготовить вкуснейшую пиццу за пять минут по лучшим итальянским традициям - не проблема для клоуна Антонио. Адамс Форначари - самый что ни на есть настоящий итальянец, выступающий под творческим псевдонимом Антонио. Артист ломает стереотип всем привычного клоуна. У него нет красного накладного носа, зато в его запасе масса итальянских шуток, специально адаптированных под русскую публику. На протяжении всей программы Антонио будет экспрессивно говорить на итальянском, переходить на русский и перевоплощаться в разные образы: от повара-пиццериста до дирижера оркестра, собранного из зрителей.

Адамс и его помощница были специально приглашены Росгоссцирком для работы в России. В интервью «Комсомолке» артист с помощью переводчика рассказал, что много лет работал в итальянском шапито (в его стране нет стационарных цирков), а как только получил приглашение из России, нисколько не задумывался о переезде и совершенно не жалеет об этом.

Антонио в сценке со зрителямиФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

КОРАБЛИ ПУСТЫНИ, СТОКИЛОГРАММОВЫЕ КАВКАЗСКИЕ ОВЧАРКИ И ОБЕЗЬЯНЫ НА ОСЛИКАХ

В программе «Итальянские клоуны» зрители увидят множество животных: это верблюды, кавказские овчарки, лошади, обезьяны и даже мустанги.

Удивительной красоты номер «Корабли пустыни» под арабскую мелодию исполняют величественные верблюды. А их очаровательные наездницы продемонстрируют чудеса вольтижировки (показ акробатических номеров), которые традиционно исполняются на лошадях, а тут - на верблюдах!

Величественные верблюдыФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Всего пара секунд - и вниманием зрителей полностью завладевает группа кавказских овчарок. Эти огромные собаки, больше похожие на медвежат, имеют сложный от природы характер, однако дрессировщик держит всех шестерых под строгим контролем.

Если собака встанет на задние лапы, то она будет выше дрессировщикаФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Пожалуй, нет на свете ни одного человека, который не знал бы, что осёл - упрямое животное. Но подопечные дрессировщика Кирилла Карачинского опровергают этот миф. Ослики выполняют необыкновенные трюки. А озорные обезьянки показывают высший класс джигитовки, используя их в роли лошадей.

Послушные осликиФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

АКРОБАТЫ, ВОЗДУШНЫЕ ГИМНАСТЫ И КАНАТОХОДЦЫ

У Ярославны Водяник - уникальнейший номер. На арену выходят пять девушек-гимнасток и исполняют трюки, которые требуют мужской силы и выносливости. Например, одна из них, повиснув вниз головой, может держать в зубах своих партнерш. А в другом трюке гимнастка держит всех четверых напарниц, повиснув руками на ремнях.

Также изрядно пощекочут нервы зрителям эквилибр на проволоке без страховки и лирический номер красавиц воздушных гимнасток.

Эквилибр на проволоке без страховкиФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Программа «Итальянские клоуны» пройдет в Тверском цирке с 8 июня по 7 июля, более подробную информацию можно получить по телефону (4822) 32-14-29 и на сайте circus-tver.ru

Акробатический номер в полете с зонтикамиФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Наездники кремлёвской школы верховой ездыФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Кавказские овчарки - как плюшевые медвежатаФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ