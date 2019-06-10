Главное - выспаться, ну и учить, конечно: Что думают выпускники Твери и области о ЕГЭ

«Экзамен для меня всегда праздник, профессор!» Помните незадачливого героя легендарной комедии Гайдая? Техническая смекалка, кстати, уже тогда помочь ему не смогла. С тех пор в этом плане изменилось лишь то, что наличие запрещённой аппаратуры отслеживает не хитроумный профессор, а рамка металлодетектора. А в целом - экзамен, он экзамен и есть. Так ли это и как современные выпускники оценивают испытание собственных знаний и нервов Единым госэкзаменом, мы поинтересовались у них самих.

ЕГЭ гораздо легче, чем принято считать

Анастасия НОВОЖИЛОВА, выпускница Торжокской средней общеобразовательной школы № 5:

- Я сдавала русский язык, профильную математику и обществознание. Поступать планирую на экономический. В подготовке к экзамену надо просто умело совмещать и планировать дела, тогда времени хватит на всё. На самом экзамене отведённого времени тоже вполне хватило, даже осталось лишнее. Это вообще гораздо легче, чем принято считать. Главное - не нервничать и готовиться.

«Страшилки» всякие слышала, конечно. Даже по телевизору иногда показывают, что кто-то на экзамене в обморок падает и так далее. Но у нас такого не было. Всё было спокойно, и все были спокойны. Перед экзаменом, естественно, немного волнуешься. Но, когда дают задания, сразу становится понятно, что ко всему этому готовились, всё проходили. Ничего нового и сверхъестественного не было.

Конечно, обстановка вначале немного накаляется из-за подготовительных процедур, когда всех собирают вместе, проходишь рамку-детектор и так далее. Это запомнилось, оставило эмоции, но ненадолго.

Выпускница Торжокской средней общеобразовательной школы № 5 Анастасия Новожилова. Фото: из личного архива.

Подготовиться за три дня не получится

Алёна МУРКИНА, выпускница Щеколдинской средней общеобразовательной школы (Зубцовский район):

- Сдавала русский язык, математику (профильный уровень) и обществознание. Хочу поступить на экономическую безопасность либо экономику коммерческих организаций. Запомнилось, что, когда выходишь из аудитории, ты мыслями ещё там, на экзамене. Нет осознания, что экзамен сдан. Лишь на следующий день уже можно сесть, успокоиться и порассуждать, что получилось, что нет.

Перед экзаменами очень сильно волновались. Но мы встречались, разговаривали о том, что не зря же мы все эти годы учились. Так успокаивали себя, и учителя тоже очень помогали в этом.

Для успешной сдачи перед экзаменом главное - выспаться. Ну и готовиться, конечно. А то некоторые говорят: я весь год не готовился, а потом за три дня всё успел. Ну и пишут баллов на тридцать. Потому что по-другому невозможно. Я готовилась с десятого класса. Готовилась сама, без репетиторов. Смотрела видеоуроки, в школе были элективы. Этого мне хватило. А вот личного времени не хватало. В школе семь уроков, приходишь часа в три, а если ещё какие-то дела в школе, то в четыре-полпятого. Пока сделаешь все домашние задания - уже семь. Потом успеваешь только поесть, и тебя уже ждут видеоуроки, надо еще порешать какие-нибудь варианты. В таком режиме прошёл весь одиннадцатый класс.

На экзамене отношение к нам было человеческое. Одной девочке стало душно, ей воды принесли. Если надо - окно откроют. В туалет выпускали спокойно.

Выпускница Щеколдинской средней общеобразовательной школы Алёна Муркина. Фото: из личного архива.

В течение учебного года спишь мало

Елизавета КОСЯКОВА, выпускница Бельской средней общеобразовательной школы:

- Сдавала русский язык, профильную математику, химию и биологию. Хотела на стоматологию поступать или, если баллы хорошие по химии наберу, на биотехнологию.

Волнение перед экзаменом, естественно, было. Ведь от него зависит, где ты дальше сможешь учиться. Но это обычное, нормальное волнение. Напрягает, конечно, что кто-то через камеры на тебя смотрит, но в целом всё было хорошо.

Нам говорили, что могут выгнать с экзамена. Но обычно - за дело, например, когда кому-то что-то передал. Потом в интернете ролики видела, что кому-то плохо на экзамене стало. Я этому не особо верила. И потом, когда мы уже прошли через ЕГЭ, оказалось, что это действительно сильно преувеличено.

В течение учебного года, пока готовишься, конечно, мало спишь. Я ведь ещё и аттестат на все пятёрки вытянула. Но в свободное время ходила на кружок, на танцы, так что всё было нормально.

На экзаменах задания были похожи на те, что решали в «пробниках». Были и такие, которые мне никогда не попадались. Но они не были сверхъестественно сложными.

Выпускница Бельской средней общеобразовательной школы Елизавета Косякова. Фото: из личного архива

За нами слишком пристально смотрели

Анна СИНЁВА, выпускница Оленинской средней общеобразовательной школы:

- Я сдавала русский, математику, химию и биологию. Хочу поступить в медицинский, на лечебное дело.

ЕГЭ запомнился и положительными и отрицательными эмоциями. Из положительных - приятное волнение, ведь это последний этап школьной жизни и самый важный.

Из отрицательного - очень много времени уходит на подготовку, нервы, переживания. Пришлось пожертвовать любимым занятием: я ходила в художественную школу, а сейчас почти совсем не рисую.

И ещё: если на какой-нибудь профильный экзамен набирается мало человек, то придётся ехать в другой город.

Сказывалась и жаркая погода. В тех аудиториях, где я сдавала, случалось, что людям становилось нехорошо.

На одном из экзаменов, как раз не в родном городе, в аудитории было очень напряжённое состояние из-за организаторов. Они слишком пристально за нами смотрели, оказывали чрезмерное внимание, и это сказывалось. А вот металлодетекторы и прочее особо не заметила, они никак на эмоциональном состоянии не отразились.

Выпускница Оленинской средней общеобразовательной школы Анна Синёва. Фото: из личного архива.

Всё, что было в экзаменационных заданиях, оказалось знакомо

Анна КОРШУНОВА, выпускница Торжокской гимназии № 7:

- Я сдавала русский, профильную математику и физику, потому что планирую стать инженером.

Перед ЕГЭ была достаточно спокойна, потому что понимала, что это просто экзамен, одно из жизненных испытаний. Ещё я тщательно готовилась в 10-м и 11-м классах. Ходила к репетиторам и усиленно занималась сама.

При этом я старалась уделять время друзьям и находить свободные минуты для хобби. Я занимаюсь русскими народными танцами, а потому в моей жизни в период подготовки практически ничего не поменялось.

Трудностей с решением экзаменационных заданий не возникло. Всё, что я там увидела, было уже знакомо. У нас в классе были девочки, которые волновались и даже плакали, но я таких эмоций не испытывала.

Нам перед экзаменом, конечно, говорили, что нужно быть готовыми ко всему. Но это чтобы мы не пугались того, что будет на экзамене, и были готовы к заданиям. Никакого запугивания не было. Рамки, камеры тоже никак не повлияли, ведь мы уже сдавали экзамены в 9-м классе и «пробники», к этому я была морально готова.

Выпускница Торжокской гимназии № 7 Анна Коршунова. Фото: из личного архива.

Рамка зазвенела, я знала, что у меня ничего нет, но стало страшно

Элина ЗВЕРЬКОВА, выпускница Тверской средней общеобразовательной школы № 53:

- Я сдавала профильную математику, русский язык и физику. Буду поступать на техническую специальность, возможно, что-то, связанное с ракетостроением: я с детства люблю космос.

Я удивляюсь, как некоторые умудряются списывать, подсматривать в шпаргалки. Времени на это нет, его отведено впритык, чтобы все решить, проверить и переписать. На одном из экзаменов я даже ни разу не вышла из аудитории, чтобы не терять времени.

Очень важно всё спланировать: сколько можно потратить на ту или иную часть, сколько потребуется, чтобы всё успеть переписать, и так далее.

Я всю жизнь училась хорошо и рассчитываю на золотую медаль. Но всё равно перед экзаменом сильно волновалась. Ведь я хочу поступить в престижный вуз, а потому мне надо набрать высокие баллы. Говорят, что троечники как учатся, так и экзамены сдают, без сюрпризов. А вот с отличником - не угадаешь. Может блестяще написать, а может и не сдать вообще.

На математике мне повезло. Семнадцатое задание было «банковской задачей». А я как раз такую решала до этого, только с другими цифрами. И по физике тоже: за несколько дней до экзамена я решала подобную задачу, и она мне попалась в одной из частей.

На металлодетектор и прочее я никогда внимания не обращала. Только вот на физике, когда проходила через рамку, она зазвенела. Меня отвели на инструктаж, женщина-организатор рассказала мне об ответственности за попытку пронести телефон и так далее. Я знала, что у меня с собой ничего нет, но стало страшно: начала переживать, вдруг что-то пойдёт не так. Было бы обидно, ведь это последний экзамен, а предыдущие я сдала хорошо».

Выпускница Тверской средней общеобразовательной школы № 53 Элина Зверькова. Фото: из личного архива.

Надо просто успокоиться и написать

Ксения КОЗЛОВА, выпускница Конаковской средней общеобразовательной школы № 8:

- Я сдавала русский, базовую математику, английский язык и историю. В идеале хотела бы поступить на политологию, но рассматриваю и исторический факультет или лингвистику: всё это мне близко и интересно.

После сдачи экзаменов я поняла, что всё не настолько сложно, в основном тяжело именно морально: понимать, что от этого зависит твоя жизнь и будущая специальность. Моральное напряжение ещё нагнетает сама обстановка: металлоискатель, большое количество людей, которые за всем наблюдают, то, что нельзя просто так уронить и поднять ручку, а надо подозвать члена комиссии, и так далее.

Поэтому перед экзаменом надо просто успокоиться. И написать. Это реально, ничего страшного в этом нет. Желание пронести шпаргалку, конечно, возникало. Но зная о последствиях, а также о том, что за одиннадцать лет в школе я так и не научилась списывать, я поняла, что лучше всё написать самой.

К экзаменам готовилась два года. Ходила к репетитору по истории и по английскому. И если английский мне просто нужно было немного довести до совершенства, то историю пришлось серьёзно подтянуть. Она мне всегда нравилась, но никогда не запоминалась. А я человек усидчивый, могу переступить через свою лень, и, если мне надо что-то сделать, я это обязательно сделаю.

Выпускница Конаковской средней общеобразовательной школы № 8 Ксения Козлова. Фото: из личного архива.

СПРАВКА КП

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в 2019 году начался 27 мая и завершится 1 июля. Выпускники уже сдали географию, литературу, базовую и профильную математику (результаты этих экзаменов станут известны не позднее 11 июня), историю и химию (результаты огласят не позднее 14 июня), русский язык и физику (не позднее 20 июня), письменную и устную части по иностранным языкам (не позднее 24 июня).

Сегодня, 10 июня, выпускники сдавали обществознание. Результаты этого экзамена станут известны не позднее 25 июня.

13 июня - последний день основного периода сдачи ЕГЭ для тех, кто выбрал биологию и информатику. Результаты этих экзаменов обнародуют не позднее 27 июня.

Резервные дни сдачи экзаменов продлятся с 17 июня по 1 июля.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019работают горячие телефоны:

региональная горячая линия: +7 (4822) 32-06-19;

горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19;

а также телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.