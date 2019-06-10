Калининская АЭС за значимый вклад в охрану окружающей среды отмечена наградой Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского

Марина АЛЕКСЕЕВА

Поздравление и благодарность выразил президент Неправительственного экологического фонда им. В.И.Вернадского, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы В.А.Грачев в письме на имя директора Калининской АЭС В.И.Игнатова: «Организованные и проведенные вами экологические мероприятия заслужили высших оценок Оргкомитета. Поздравляю Вас с заслуженной победой, выражаю Вам и Вашим единомышленникам искренние слова благодарности».

Калининская АЭС, начиная с 2014 года, постоянный участник «Зеленой Весны». К акции, целью которой является объединение и поддержка инициатив в области охраны окружающей среды, традиционно присоединяются представители органов местного самоуправления, руководители и сотрудники предприятий городского округа, активисты Молодежной организации КАЭС, ветераны, школьники и жители Удомли.

В ходе экологических субботников весной 2019 года совместными усилиями были очищены от мусора городские улицы и проспекты, зоны отдыха, придомовые территории, проведено кронирование деревьев и обрезка сухих веток, оформлены клумбы. Сотрудники Калининской АЭС провели субботники в подшефных образовательных и социальных учреждениях. Выполнены работы по благоустройству парка Победы, прибрежной зоны озера Песьво.

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2019» подчеркивает социальную ответственность и ориентированность предприятия на экологическую безопасность.