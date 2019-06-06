2019-06-15T22:52:13+03:00
Общество

В Твери спасатели обнаружили 24 несанкционированных пляжа

Администрация города призывает горожан не купаться в неположенных местах
Алина ПЕТРОВА
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Купаться в неположенных местах запрещено.Купаться в неположенных местах запрещено.
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На территории Твери протяженность спасатели контролируют водную акваторию на протяжении 15 километров. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения относится к вопросу местного значения городских округов.

- Для обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при планировании и проведении массовых мероприятий на берегах водных объектов организовано взаимодействие с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области. Городское управление и ГИМС действуют в рамках заключенного соглашения о совместной деятельности и осуществлении информационного обмена, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

В районе мест массового отдыха населения ежедневно дежурят мобильные спасательные группы, с целью предотвращения захода маломерных судов и гидроциклов в зону возможного купания выставлены буйки. Патрулирование водных объектов проводится совместно с Тверским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области».

Кроме того, постоянно проводится профилактическая и разъяснительная работа с отдыхающими о мерах безопасного поведения в традиционных местах массового отдыха на водных объектах. С целью исключения пребывания на водоемах лиц в нетрезвом состоянии организовано взаимодействие спасательного поста с подразделениями УМВД России по городу Твери.

Тем не менее, тверичане так и норовят искупаться в неположенных местах. Городские власти рапортуют: по состоянию на начало июня 2019 года на территории города выявлено 24 несанкционированных пляжа, на которых выставлены соответствующие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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