В Твери спасатели обнаружили 24 несанкционированных пляжа

На территории Твери протяженность спасатели контролируют водную акваторию на протяжении 15 километров. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения относится к вопросу местного значения городских округов.

- Для обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при планировании и проведении массовых мероприятий на берегах водных объектов организовано взаимодействие с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Тверской области. Городское управление и ГИМС действуют в рамках заключенного соглашения о совместной деятельности и осуществлении информационного обмена, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

В районе мест массового отдыха населения ежедневно дежурят мобильные спасательные группы, с целью предотвращения захода маломерных судов и гидроциклов в зону возможного купания выставлены буйки. Патрулирование водных объектов проводится совместно с Тверским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области».

Кроме того, постоянно проводится профилактическая и разъяснительная работа с отдыхающими о мерах безопасного поведения в традиционных местах массового отдыха на водных объектах. С целью исключения пребывания на водоемах лиц в нетрезвом состоянии организовано взаимодействие спасательного поста с подразделениями УМВД России по городу Твери.

Тем не менее, тверичане так и норовят искупаться в неположенных местах. Городские власти рапортуют: по состоянию на начало июня 2019 года на территории города выявлено 24 несанкционированных пляжа, на которых выставлены соответствующие знаки.