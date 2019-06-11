2019-06-15T22:07:48+03:00
Общество

Школьникам Твери показали, как управляют электричеством

В МУП «Тверьгорэлектро» прошла экскурсия
Алина ПЕТРОВА
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Ребятишкам на экскурсии было интересно. Фото: пресс-служба администрации ТвериРебятишкам на экскурсии было интересно. Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери с прошлого года работает проект «Город изнутри» - горожане бесплатно посещают экскурсии по муниципальным и другим предприятиям города. У тверичан есть возможность в интересной и наглядной форме узнать, как работают городские службы и побывать на закрытых предприятиях, куда обычно не пускают посторонних. Так горожане смогли посетить ТЭЦ-3, МУП «ЖЭК», «Тверьэнерго» и «Ростелеком». Теперь к проекту присоединяется и МУП «Тверьгорэлектро».

На экскурсии в МУП «Тверьгорэлектро» школьники из летнего лагеря узнали, как по городу распределяется электричество, можно ли по звуку определить место повреждения провода и какие устройства для этого используют. Также всем желающим разрешили сфотографироваться в спецтехнике.

Первую экскурсию сотрудники предприятия провели для небольшой группы детей из летнего лагеря. Первым делом для них провели инструктаж по технике безопасности – объяснили, как нужно вести себя рядом с проводами, с помощью манекена показали приёмы первой помощи. Затем детям надели каски, яркие жилетки и после этого группа смогла отправиться на экскурсию по предприятию.

- Всем участникам показали, и подробно рассказали, как устроена система управления городским электрохозяйством. В МУП «Тверьгорэлектро» недавно появился свой музей, где собраны экспонаты с начала века. Сотрудники показали старые и новые лампы наружного освещения, рассказали, как работает специальная техника и дали всем желающим попробовать определить место повреждения провода с помощью инструментов передвижной лаборатории, - поясняют в пресс-службе горадминистрации..

Следующую экскурсию в МУП «Тверьгорэлектро» смогут посетить не только школьники, записаться на нее сможет любой желающий. О времени проведения и начале записи будет сообщено заранее на официальных ресурсах администрации Твери в социальных сетях Вконтакте и инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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