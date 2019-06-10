Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» стартовала в Тверской области

8 июня в Тверской области стартовала международная поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) «Ржев. Калининский фронт».

До 21 июня более 500 поисковиков из 35 регионов России, а также Латвии, Литвы и Казахстана будут изучать места боёв и искать места захоронений красноармейцев. Среди участников экспедиции можно найти ученых, теоретиков и практиков, специалистов полевого и архивного поиска.

Начиная с 2016 года в экспедиции приняли участие 1740 поисковиков, которым удалось поднять останки 1096 павших красноармейцев, а также установить имена 82 из них.

Уже во время нынешней экспедиции подольский поисковый отряд «Пионер» нашел около деревни Полунино крупное захоронение солдат и командиров Красной армии.

Командир поискового отряда Михаил Богданов считает, что обнаружено организованное захоронение.

- Обратите внимание: останки располагаются по кругу. Наверняка гитлеровцы заставили местных жителей сложить останки наступавших солдат в воронку от разорвавшегося снаряда. А они именно наступали: мы обнаружили винтовку с выдвинутым штыком - так ходили в атаку, - рассказал руководитель отряда.

На раскопе около деревни Полунино отряд обнаружил еще три медальона.

С 10 июня лагерь экспедиции РВИО «Ржев. Калининский фронт» начал принимать детские экскурсии. Школьники посетят Вахту памяти, познакомятся с бытом поисковиков и увидят экспозицию из найденных артефактов. В 2018 году за время экспедиции полевой лагерь и место работы поисковиков посетили около тысячи подростков.

С этого года постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, погибших под Ржевом и похороненных на территории района. По плану мемориал должны открыть к 9 мая, 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

СПРАВКА «КП»

Во время Великой Отечественной войны на Ржевском выступе проходили длительные жестокие бои. В 1942 и 1943 годах здесь были убиты 392 554 человека, а по ранению выбыли 768 233. С учётом пленных и пропавших без вести в ходе Ржевской битвы на полях сражений погибли 605 984 человека, а вместе с выбывшими по ранению и умершими в госпиталях - 1 374 217.

Кстати, термин «Ржевская битва» впервые ввела в использование кандидат исторических наук, исследователь ржевских войсковых операций, заместитель директора по научной работе Тверского государственного объединённого музея Светлана Герасимова.

Что касается потери оккупантов, то они превысили 800 000 человек. Против СССР под Ржевом воевали немецкие, итальянские, французские и финские войска.

Шли жестокие бои и рядом с деревней Полунино. Населенный пункт был оккупирован гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, а полностью освобожден 25 августа 1942-го после непрекращающихся боёв с 30 июля. В результате длительных боёв деревни Полунино, Галахово, Тимофеево, Федорково и Бердихино прекратили существование. Две последние исчезли навсегда.