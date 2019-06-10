2019-06-10T17:02:11+03:00
Общество

На ремонт дорог Тверской области Дорфонд региона потратит 4,5 миллиарда рублей

Ход работ на одном из участков в Калининском районе проинспектировали журналисты
Алина ПЕТРОВА
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На дорогах идет ремонт.На дорогах идет ремонт.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сезон ремонта на дорогах региона открыт. Днем 10 июня ход ремонта на участке автодороги «Тверь - Рождествено- 1-е мая - Ильинское» в Калининском районе оценили журналисты. Под прицелом телекамер специалисты Дорфонда и подрядчик заверили — все идет по плану.

- По итогам текущего сезона мы намерены отремонтировать и ввести в эксплуатацию порядка 290 километров дорог региона. На эти цели из бюджета Дорожного фонда региона выделено 4,5 млрд рублей, - поделился с прессой главный технолог Дорожного фонда Тверской области Сергей Смирнов.

Акцентировал: это дороги, которые имеют большую социальную значимость, где высокий транспортный поток, туристические маршруты. Ремонтные работы уже стартовали в Нелидовском, Вышневолоцком, Осташковском городских округах, Калининском, Конаковском, Сандовском и других районах.

- Почему нам показывают именно этот участок? - поинтересовались журналисты.

Оказалось все просто — он социально значимый: дорога в Московскую область, самый короткий путь в Кимры, а еще здесь много дачников в СНТ.

Дорогу ремонтируют уже третий год.

Представитель Дорфонда заметил: к подрядчикам, технологиям и материалам требования высокие. Почти каждый день проводится видеофиксация выполненных работ.

Директор подрядной организации «Скайвей» Алексей Небольсин заверил — контроль со стороны заказчиков постоянный. Но он им не в тягость, и работают они с Дорфондом уже не первый год.

- Мы здесь третий год в 2017-м отремонтировали 5 км, в 2018-м — 10 км, в этом году планируют 15 км. К работам приступили в конце мая. На данном этапе сделано фрезерование. Уложена геосетка. Сверху идет устройство выравнивающего слоя. Дорога расширяется на метр, будет семь метров в ширину. Я надеюсь, в начале августа объект сдадим, - рассказал журналистам подрядчик.

Пресса поинтересовалась, не развалится ли быстро дорога? Подрядчик пояснил, что срок их гарантии — пять лет, но он надеется, что автомобилистам она прослужит намного дольше.

Ремонтные работы на дорогах стартовали. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ремонтные работы на дорогах стартовали.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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