День России в Твери: танцы в центре города и фестиваль истории и кулинарии

12 июня Тверь присоединится к празднику "День России". Отмечать будут ярко - танцами, концертами и тематическими выставками.

Кстати, гулять будут на разных площадках - в горсаду, на улице Трехсвятской, в музеях, библиотеках и дворцах культуры. Если же вам захочется почувствовать дух истории и колорит эпох, то добро пожаловать на I городской Праздник "Афанасий Никитин: Мир, Пир, Хождение", посвященный путешествию купца Афанасия Никитина и приуроченный к празднованию Дня России.

Горсад, с 12:00- 14:00.

- На площадке возле фонтана - молодежная акция и танцевальный флешмоб "Я люблю тебя, Россия!" Город примет эстафету всероссийского флешмоба "Россия в движении". Массовая акция объединяет города и регионы страны при поддержке оргкомитета конкурса "Моя Страна - моя Россия".

- Тематическая площадка «Знаток Отечества».

- Праздничный концерт «Нет Родины краше России»

Улица Трехсвятская (у экрана), с 12:00.

Праздничная концертная программа «Звени, звени, златая Русь»

Тверской городской музейно-выставочный центр» (ул. Советская, дом 54).

- Бесплатная обзорная экскурсия по выставкам. В 11:00.

- «Сердечный мишка» мастер-класс для детей. В 13:00.

Дома культуры

- ДК «Синтетик» (поселок Химинститута) - выставка «Россия – родина моя». С 10 – 19 июня.

- ДК «Затверецкий» (улица Туполева, дом 105) - концерт «Синеокая Русь», с 11:00.

- ДК пос. Элеватор» (улица Центральная, дом 12) - концерт «Тебе, Россия, посвящаем». В 12:00.

- ДК «Химволокно» (площадь Гагарина, дом 1) - концерт «Синеокая Россия». В 13:00. - ДК пос. Литвинки. В 15:00.

Почувствовать дух истории и колорит эпох можно на I городском празднике "Афанасий Никитин: Мир, Пир, Хождение"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Афанасий Никитин: Мир, Пир, Хождение"

I городской Праздник истории и культуры "Афанасий Никитин: Мир, Пир, Хождение" посвящен путешествию купца Афанасия Никитина и приурочен ко Дню России. Организаторы - Клуб исторической реконструкции "Хранители Мира". Праздник посвящен истории и кулинарии Тверского княжества и сопредельных земель второй половины 15 века.

Гостей ждет выставка от интерактивного музея "Живая история Верхневолжья" и экскурсии. На летней площадке ресторанного комплекса расположится "Княжеский двор", где каждый почувствует атмосферу пира. Также можно будет побывать в Лагере ватажников" и в ремесленной слободе, где расположится старинная кузница и будут работать мастер-классы.

Пригласят гостей и на ярмарочную площадь, куда приедут купцы и скоморохи. А в харчевне "Бывалый ёж" всем расскажут о тех блюдах, которыми питались на Руси простые люди. Также в программе - подвижные и настольные игры того времени, конкурсы, викторины, дегустации и напольная игра-бродилка "Торговые речные пути".

Наконец, перенестись в древние сказочные миры Руси можно будет на выставке картин тверского художника Всеволода Иванова, Век XV" или послушав удивительные рассказы знахарки-травницы.

Берег реки Тверцы (у ресторана "Тверца"), Комсомольский пр-кт, д. 4, корп. 4.

12 июня с 12:00 до 18:00.