2019-06-10T16:12:57+03:00
Общество

Итоги Питерского форума: общий объем инвестиций, привлеченных в Верхневолжье, составит 55 миллиардов рублей

В правительстве Тверской области довольны итогами ПМЭФ-2019
Алина ПЕТРОВА
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В правительстве региона подвели итоги посещения Питерского форума. Фото: пресс-служба ПТОВ правительстве региона подвели итоги посещения Питерского форума. Фото: пресс-служба ПТО
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Итоги участия Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме – 2019 на заседании областного правительства 10 июня подвел губернатор Игорь Руденя. Оценил он итоги очень положительно.

- Одно из главных направлений - туризм, это один из приоритетов в деятельности Правительства Тверской области. Второе направление – это системное и инфраструктурное развитие региона. У нас подписано соглашение с Роскосмосом. Также прошли встречи с руководителями предприятий, которые являются передовыми в своей отрасли, в том числе это «1С». Новые для нас направления сотрудничества - это проекты по производству сжиженного газа с государственной корпорацией «Ростех» и компанией «Газпром СПГ технологии», которые выразили желание создать на территории региона производства в связи с тем, что Тверская область обладает большими мощностями по транспортировке, - отметил Игорь Руденя.

По словам главы региона, подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму-2020 необходимо начинать уже сейчас. По поручению главы региона в Правительстве Тверской области будет создана соответствующая рабочая группа.

Общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в Тверскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2019, составит около 55 млрд рублей.

Если говорить более предметно, то одним из важнейших на форуме для тверской делегации был проект «Государева дорога» - межрегиональный туристический маршрут.

Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

На форуме подписаны соглашения с ПАО «ВымпелКом» о сотрудничестве в сфере цифровой экономики, с АО «Пикалёвская сода» о развитии стекольного производства на территории региона. Кроме того, Губернатор Игорь Руденя провел ряд деловых встреч, где обсуждались перспективы развития различных отраслей экономики Тверской области.

7 июня на ПМЭФ подписаны соглашения о сотрудничестве регионального Правительства с Государственными корпорациями «Роскосмос», «Ростех», «ВЭБ.РФ», а также ООО «1С».

Сотрудничество с «Ростехом» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн топлива в год. Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд рублей.

Тверская область станет пилотной площадкой, где Роскосмос будет проводить космический мониторинг для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

Реализация соглашения с «ВЭБ.РФ» позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки. Предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов.

Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины.

На встрече Игоря Рудени и председателя наблюдательного совета Группы компаний SFT Group Анатолия Штейнберга говорилось о реализации масштабного инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» в Кувшиново.

С компанией «Аксенчер» обсуждалась совместная работа по развитию IT-образования. Достигнута договорённость о проведении в Твери в 2019 году глобального IT-форума, в рамках которого пройдут конференции и семинары как для профессионалов отрасли, так и для начинающих специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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