«Ростех» вложит 10 миллиардов рублей в строительство завода по производству сжиженного природного газа в Тверской области

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Сегодня состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины. Подписано соглашение с Государственной корпорацией «Роскосмос».

Также в программе этого дня – подписание соглашений о сотрудничестве с государственной корпорацией ВЭБ.РФ, ООО «1С», встреча с руководством ООО «Аксенчер»

Так же на полях Форума заключено соглашение между Госкорпорацией «Ростех» и правительством Тверской области. Сотрудничество предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год. Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд рублей.

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Новое предприятие планируется разместить в Кимрах.

- Ростех – наш давний, надёжный партнёр в развитии машиностроительной отрасли, оборонной промышленности и информационных технологий. Новый проект позволит обеспечить рост экономики Тверской области. Даст возможность жителям получить хорошую работу, быть уверенными в будущем своих семей. По предварительным оценкам, реализация подписанного соглашения позволит привлечь не менее 10 миллиардов рублей инвестиций в промышленную и энергетическую отрасли нашего региона, – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Помимо строительства завода, соглашение также предусматривает реализацию комплексной программы по модернизации и развитию топливно-энергетической инфраструктуры на основе технологий СПГ, в рамках которой запланировано создание не менее 10 объектов распределенной электрогенерации на СПГ в труднодоступной местности.

В перспективе Ростех также намерен запустить в Тверской области производство оборудования для инфраструктуры сжиженного природного газа.