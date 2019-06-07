2019-06-07T14:21:51+03:00
Политика

Для Твери планируют закупить новые трамваи и отремонтировать пути, по которым они будут ездить

Соответствующее соглашение подписано в рамках Питерского форума
Алина ПЕТРОВА
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Подписание соглашения. Фото: пресс-служба ПТОПодписание соглашения. Фото: пресс-служба ПТО
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7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

- Сотрудничество с государственной корпорацией даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. В среднесрочной перспективе это позволит создать на территории тверской агломерации систему общественного транспорта в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта пассажиров, отвечающую запросам населения, предприятий и организаций города Твери, - сказал Игорь Руденя.

- Занимая благоприятное географическое положение, Тверская область обладает значительным потенциалом для привлечения инвестиций и может стать одним из самых динамичных регионов в Центральном федеральном округе. С командой Губернатора мы прорабатываем и другие инвестиционные проекты, которые способны дать импульс развитию области», - подчеркнул Игорь Шувалов.

Соглашение позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. В планах: создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки.

Предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов.

Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в Твери.

Напомним, в мае этого года команда институтов развития во главе с Игорем Шуваловым посетила Тверскую область с бизнес-миссией. В ходе визита состоялся осмотр действующих и презентация перспективных инвестиционных проектов, в том числе – в сфере туризма, лесоперерабатывающей промышленности, проект по реконструкции историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в региональной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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