2019-06-07T13:55:03+03:00
Политика

В Твери на базе больницы №7 появится Центр ядерной медицины

Объем инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Руденя провёл встречу с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Фото: пресс-служба ПТОВ ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Руденя провёл встречу с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Фото: пресс-служба ПТО
Изменить размер текста:

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Основные события - подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Руденя провёл встречу с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией.

- Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области, - отметил на встрече губернатор Игорь Руденя.

На встрече достигнута договорённость о проведении выездного совещания по вопросам диагностики заболеваний на базе одного из Центров «ЛДЦ МИБС», расположенном в Санкт-Петербурге.

Более 10 лет назад в Твери было открыто одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС». Создание нового амбулаторно-поликлинического учреждения, где будут объединены передовые методы диагностики онкологических заболеваний, позволит обеспечить жителей региона качественной высокотехнологичной медицинской помощью.

Ожидаемый объём инвестиций составит порядка 250 млн рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы № 7.

Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре «ЛДЦ МИБС» планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Горбачев - Александру Гамову: Я рад тебя слышать. Как мое здоровье? Потерпи немного...
Экс-президент СССР в беседе с обозревателем «Комсомолки» не стал отвечать на прямой вопрос о своем самочувствии, но его окружение опровергло информацию о госпитализации
Новости 24
В Тверской области автовоз насмерть сбил велосипедистку
На Московском шоссе в Твери произошла массовая авария, есть пострадавшие
Феромонные ловушки поджидают вредителей в оранжерее "Зеленстроя" в Твери
На улице Паши Савельевой в Твери ограничат движение транспорта
На волшебном "Вечере сказок" в Твери развернётся книжный шатёр и пройдёт акция "Стихи в кармане"
В Тверской области из-за короткого замыкания проводки сгорел канцелярский магазин
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Предприятие заплатит штраф за неиспользование арендованных земель в Тверской области
В Твери сгорело нежилое строение
В детском саду в Тверской области детей кормили гречкой с металломагнитными примесями
Житель Тверской области на девять лет отправится в колонию за убийство сожительницы
В Твери МУП "ЖЭК" вновь оштрафовали за бездействие