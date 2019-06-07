В Твери на базе больницы №7 появится Центр ядерной медицины

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Основные события - подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Руденя провёл встречу с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией.

- Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области, - отметил на встрече губернатор Игорь Руденя.

На встрече достигнута договорённость о проведении выездного совещания по вопросам диагностики заболеваний на базе одного из Центров «ЛДЦ МИБС», расположенном в Санкт-Петербурге.

Более 10 лет назад в Твери было открыто одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС». Создание нового амбулаторно-поликлинического учреждения, где будут объединены передовые методы диагностики онкологических заболеваний, позволит обеспечить жителей региона качественной высокотехнологичной медицинской помощью.

Ожидаемый объём инвестиций составит порядка 250 млн рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы № 7.

Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре «ЛДЦ МИБС» планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.