Роскосмос поможет Тверской области тушить пожары и собирать налоги

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Частью программы стало подписание соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Верхневолжья.

Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Теперь результаты космического мониторинга будут использоваться для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

- Для нас очень почётно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых. Очень важна помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах, — цитирует Игоря Руденю пресс-служба регионального правительства.

С помощью космических технологий планируется вести эффективный мониторинг использования и введения в оборот земель сельхозназначения, более точно прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур.

За счёт развития взаимодействия организаций Роскосмоса с промышленными предприятиями и учреждениями образования планируется обеспечить развитие технологического, производственного потенциала региона, а так же создание дополнительных рабочих мест.