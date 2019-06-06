2019-06-15T21:57:53+03:00
Общество

В Твери для детей с ограниченными возможностями организовали прогулку на теплоходе

Традиционная акция приурочена ко Дню защиты детей
Алина ПЕТРОВА
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Ребятишек и их родителей катали по Волге два часа. Фото: пресс-служба администрации ТвериРебятишек и их родителей катали по Волге два часа. Фото: пресс-служба администрации Твери
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Для тверских детей с ограниченными возможностями и их родителей 5 июня была организована традиционная прогулка на теплоходе "Лиза Чайкина" по Волге.

Организовало это мероприятие «Управление социальной политики» в рамках празднования Дня защиты детей.

- Такую акцию проводят ежегодно, начиная с 2009 года, сегодня в ней приняли участие 106 человек. Это дети и взрослые – члены общественных организаций инвалидов города Твери, в частности, общественной организации «Родители детей–инвалидов», общественной организации инвалидов «Клуб «Надежда», Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, а также дети-инвалиды, посещающие ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», - поясняют в администрации Твери.

Развлекательную программу на борту прогулочного катера подготовили волонтеры колледжа культуры им. Львова. Студенты показали для детей театрализованное представление, провели интерактивные игры и конкурсы с призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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